Son dakika... Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin Tel Aviv'in kuzeyindeki Hertsliya kentindeki evinde ölü bulunduğunu doğruladı. İsrail polisi, 58 yaşındaki Wei'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı. Evli olan Wei'nin bir oğlu vardı, ancak eşi ve oğlu İsrail'de yaşamıyordu.

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