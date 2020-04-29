Son dakika... Çocuklarda görülen gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı!

Yeryüzünde bu sabah itibariyle corona virüs 3 milyon 140 bin insana bulaştı, 218 bin can kaybı kayıtlara geçti. Dünyaya diz çöktüren salgın haberlerini canlı blogla aktarıyoruz.

16.30 : Corona virüs salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, günler sonra yeni vaka tespit edildi.

Güney Novakşot eyaletinde 68 yaşındaki Moritanyalı kadına yapılan test pozitif çıktı. Böylece 9 Nisan'dan bu yana ilk yeni Covid-19 vakası rapor edilmiş oldu.

Moritanya'da daha önce yedi vaka tespit edilmiş, bunlardan biri yaşamını yitirmişti.

Moritanya, salgının Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biriydi.

16.00 : İngiltere ve İtalya’nın ardından, Fransa’da da çocuklarda, yeni tip corona virüs ile bağlantılı olabileceği düşünülen, ateşli enflamasyon hastalığının görülmesi kaygı yarattı.

Paris’teki hekimlerin bu hastalığa ilişkin olarak uyarıda bulunduğunu belirten Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, her yaş grubundan 15 çocukta ateş, sindirim şikayetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler görüldüğünü söyledi. Franceinfo radyosuna konuşan Bakan Veran, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü belirtti. Bakan, ölüm vakasına ise rastlanmadığını söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı, bu vakalar arasında corona virüs testi pozitif olmayan çocukların da bulunduğunu belirterek, hâlâ yanıtlanmamış “birçok soru” olduğunu söyledi. Bakan, bu iltihabi hastalık ile yeni tip corona virüs arasında bağlantı kurmak için yeterince kanıt olmadığını vurguladı. Yine de bu konuya ilişkin bildirimleri “çok ciddiye” aldığını belirten Bakan, bu hastalığa dair “belirli bir huzursuzluğun” yanı sıra “belirli bir dikkatin” olduğunu ifade etti.

Bakan Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına çağrıda bulunarak, bu tür vakalar karşısında dikkatli olmalarını ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını istedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Salı günü yaptığı açıklamada, çocuklarda ateşli enflamasyon vakalarına rastlandığını, hastalığın yeni tip corona virüs ile bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

İngiliz sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor. Hastalığın İngiltere’nin yanı sıra İspanya, İtalya ve İsviçre’de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtiliyor.





15.45 : İsviçreli yetkililer 10 yaş altı çocukların büyükanne ve büyükbabalarına sarılmalarının artık ‘güvenli olduğunu’ söyledi.

Resmi tavsiyelerde değişikliğe giden İsviçre’de Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklardan sorumlu yetkilisi Daniel Koch, bilim insanlarının, küçük çocukların virüs bulaştırmadıkları sonucuna vardıklarını ifade etti.

Ama bu görüşmelerin kısa olması gerektiği ve büyükanne ile büyükbabaların çocuk bakıcılığı yapmamaları gerektiği belirtildi.

İsviçre’de corona virüs hakkında daha az bilgi mevcutken uygulanan tavsiye küçük çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaları arasında mesafenin korunması yönündeydi. Koch, "Küçük çocuklar corona virüs kapmıyor ve virüsü bulaştırmıyor. Virüsü kapan reseptörleri yok" dedi.

Yeni tavsiye yalnızca herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar için geçerli, yaşı daha ileri çocukların büyükanne ve büyükbabalarıyla mesafelerini koruması tavsiyesi ise hala geçerli.

İsviçre, Avrupa’da corona virüs önlemlerini gevşeten ülkelerden bir tanesi.

Bu hafta bahçe malzemeleri satan merkezler, kuaförler açıldı. İki hafta içinde okullar ve gıda dışında satış yapan mağazalar açılacak.





ALMAN EKONOMİSİNDEN TARİHİ KÜÇÜLME

15.20 : Almanya Maliye Bakanlığı, 2020'de gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyüme tahminini yüzde eksi 6.3'e indirdi.

Bakalık Ocak ayındaki tahmininde 2020 yılı GYSH büyümesini yüzde 1.1 olarak açıklamıştı.

Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkenin yaşayacağı en büyük ekonomik resesyon anlamına geliyor.

Almanya hükümeti 2021 yılında ise yüzde 5.2'lik bir büyüme yaşanmasını bekliyor.

Alman DIW Ekonomik Araştırma Enstitüsü de, corona virüs salgını nedeniyle Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 6 daralacağı tahmininde bulundu.

Enstitüye göre salgının neden olduğu resesyon, 2008 ekonomik krizinden daha derin olacak.

DIW'nın tahminine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ve Nisan-Haziran döneminde yüzde 10 küçülecek.





14.35 : Şili hükümeti, Covid-19'u atlatanların sağlık durumlarının 'iy olduğunu' kanıtlayan sertifikalar verecek.

Şili Sağlık Bakanı Yardımcısı Paula Daza, belgelerin bu kişilerin işlerine devam etmelerini de mümkün kılacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise corona virüs kapan kişilerin ‘virüsü başkalarına bulaştırmayacaklarına dair bir kanıt bulunmadığı’ gerekesiyle bu karara karşı çıkıyor.

WHO, sertifikaların ‘yanıltıcı bir güven’ oluşmasına neden olacağını ve virüsün yayılmasıyla sonuçlanabileceğini söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Şili’de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 189, vaka sayısı da 13 bini geçti.

WHO, bireylerin ‘bağışıklık kazandıklarını’ iddia eden belgelerin, halkın sağlık tavsiyelerini ve önlemlerini göz ardı etmesine neden olacağı gerekçesiyle topluma zarar vereceği uyarısında bulunuyor.

Bakan Yardımcısı Daza ise Pazar günkü gazetecilere açıklamasında “Bildiğimiz bir şey var, o da hastalığı geçirenlerin yeniden hasta olma olasılığı çok düşük” dedi.

Daza, sertifikaların bireylerin ‘bağışıklık kazandıkları’ anlamına gelmediğini yalnızca hastalığı atlattıkları ve izolasyon dönemini de tamamladıkları anlamına geleceğini söyledi.

14.00 : Corona virüsün en çok yayıldığı ülkelerde nüfusa oranla en ağır kaybı veren Belçika'da, yeni ölümler var.

Bir günde 170 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kurbanlarının sayısı 7 bin 501'e yükseldi. Vakalar ise 525 artışla 47 bin 859'a ulaştı.

13.55 : Azerbaycan hükümeti, corona virüs salgınının durdurulması için sınırların 31 Mayıs’a kadar kapalı olacağını açıkladı. 1717 vakanın tespit edildiği Azerbaycan’da 22 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

13.20 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah bir oğlu oldu.

Çiftin sözcüsü 'bebeğin ve annenin durumunun çok iyi olduğunu' söyledi.

Sözcü, "Başbakan ve Symonds, sağlıklı bir oğulları olduğunu duyurmaktan büyük sevinç duyuyor" dedi ve çiftin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne teşekkür ettiğini belirtti.

12.50 İran'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi.

12.05 : İspanya'da corona virüs bir günde 325 can daha aldı, ölü sayısı 24 bin 275 oldu.

11.10 : Son günlerde ABD'nin ardından en çok vakanın tespit edildiği Rusya'da, bir günde 5 bin 841 test daha pozitif çıktı.

Vakaların 99 bin 399'a ulaştığı ülkede, can kayıpları ise bir günde 108 artışla 972 oldu.

Ülkede corona virüse yakalananların yaklaşık yarısı hastanelerde.





FACEBOOK'TA REZALET İLAN

11.00 : Lübnan'da Facebook üzerinden satışa çıkarılan Nijeryalı bir kadın, verilen reklamla ilişkili olduğundan şüphelenilen bir kişinin gözaltına alınmasından sonra kurtarıldı.

Facebook’a verilen 'satılık' reklamı Nijerya’da büyük tepki çekmişti. BBC’ye konuşan Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Başkanı Dabiri-Erewa, 30 yaşındaki kadının Lübnanlı yetkililer tarafından kurtarıldığını ve Nijerya’nın Beyrut Büyükelçiliği’nde güvende olduğunu söyledi.

Dabiri-Erawa, kadının nasıl kurtarıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı ama kadının bulunmasında corona virüs nedeniyle Lübnan’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının yardımcı olduğunu ifade etti.

Nijeryalı ev işçisini Facebook’ta 1000 dolara satılığa çıkardığından şüphelenilen bir kişi geçen hafta gözaltına alınmıştı.



Facebook’taki reklamın görüntüsü sosyal medyada çok ses getirmişti.

Reklamda Nijeryalı kadının pasaportunun da bir kopyası paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler, Nijerya ve diğer Afrika ülkelerinden binlere kadının her yıl insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı uyarısını yapıyor. Çoğu Avrupa ve Asya’da iş fırsatları sözü verilerek kandırılıyor ama genellikle de ev işçisi ve seks işçisi olmaya zorlandılar.

10.10 : Dünyadaki corona virüs vakalarının üçte birinin görüldüğü ABD'de, can kayıpları da Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı.

Covid-19 ABD'de kısa bir sürede 59 bini aşkın can aldı.

ABD'nin bir bataklığa saplandığı Vietnam Savaşı'nda ise 58 bin 220 Amerikalı hayatını kaybetmişti.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınının ölüm oranı, ABD'de her 100 bin kişiden 17.6. Vietnam Savaşı'nın en şiddetli yılı 1968'de her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.



UMUT VEREN AÇIKLAMA

09.35 : İlaç devi Pfizer, corona virüs aşısının testleri güvenle geçmesi durumunda, sonbahar aylarında acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının testlerinin Almanya'da başladığını ve izin çıkması halinde ABD'de de gelecek hafta başlayabileceğini belirtti. Bourla, testlerin sonuçlarının gelecek ay alınabileceğini açıkladı.

Bourla, aşının güvenli olduğundan emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini, testler başarılı olursa Pfizer'ın acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlayabileceğini, daha geniş ölçekli dağıtım iznini de yıl sonunda alabileceğini belirtti. Albert Bourla "Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor" dedi.

08.50 : 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro tarafından yönetilen Brezilya'da, Covid-19 bir günde 520 can aldı.

Vakaların 72 bini geçtiği ülkede, Bolsonaro ve taraftarları salgını küçümsüyor, sık sık sokaklarda gösteri yapıyor.

07.20 : ABD'de ilk kez bir köpeğin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kuzey Carolina’nın Chapel Hill kentinde tamamı virüse yakalanan ailenin köpekleri de pozitif çıktı.

USA Today gazetesi köpeğin sahibi Heather McLean’in Duke Üniversitesi’nde çocuk doktoru olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan McLean ailesi, Winston adındaki pug cinsi köpeklerinin sık sık öksürdüğünü fark ettiklerini anlattı.





PUTİN KABUL ETTİ

06.00 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede sağlık çalışanları için yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman olmadığını kabul etti.

Vladimir Putin, ekipman üretimini önemli oranda artırmalarına ve yurt dışından da ekipman ihraç etmelerine karşın açığı henüz kapatamadıklarını söyledi. Putin ayrıca corona virüsün enfeksiyon oranının Rusya'da henüz en üst düzeye çıkmadığı uyarısında bulundu ve halktan dikkatli olmalarını istedi.

Vaka sayısı 100 bine yaklaşan Rusya'da, sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Rusya, corona virüs vaka sayısında dünyada sekizinci sırada.

Ülkede corona virüse yakalananların yaklaşık yarısı hastanelerde. Özellikle başkent Moskova'da vaka sayısının 20 bini aşması kentte sağlık sistemini de zor durumda bırakmıştı.





PENCE MASKE TAKMADI

04.15 : ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Minnesota eyaletinde bir kliniği ziyareti sırasında maske takmadı.

Mike Pence'in klinik personeliyle ve en az bir hastayla maske takmadan konuşması ABD'de eleştirildi.

Demokrat Parti üyesi senatörlerden Brian Schatz, Pence'in davranışının tehlikeli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Mike Pence'in ofisinden yapılan açıklamada ise Başkan Yardımcısı'nın maske takmasına gerek olmadığı zira düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığı belirtildi.

Pence'in ziyaret ettiği The Mayo Clinic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı'nın önceden kurallarla ilgili olarak bilgilendirildiğini açıklamıştı. Klinik daha sonra bu tweetini sildi.

03.45 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de 22 yeni vaka belirlendi, bunlardan 21'i yurt dışından ülkeye gelenler. Çin'de günlerdir olduğu gibi yeni can kaybı yok.

Çin'de parlamentonun yıllık toplantısı ise 22 Mayıs'ta başlayacak.





DENİZALTI KOMUTANI KOVULDU

03.20 : İngiltere'de, Kraliyet Donanması'na ait bir denizaltıda mürettabatın mangal partisi yapmasına izin veren bir denizaltı kaptanı görevden alındı.

Nükleer güçle çalışan HMS Trecnhant adlı denizaltının kaptanı John Lewis, tamirat için denizaltıyı Plymouth kentindeki Devonport Limanı'na götürdü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, mangal partisi sırasında dans eden ve kahkahalar atan mürettabat görülüyordu.

Soruşturmanın ardından, kaptanın görevden alındığı ancak başka bir konumda donanmada kalmaya devam edeceği belirtildi.

03.15 : Corona virüs salgınının giderek yayıldığı Meksika'da, 1223 test daha pozitif sonuç verdi.

Vakaların 16 bin 752'ye ulaştığı ülkede, can kayıpları ise bir günde 135 artışla 1569 oldu.

Uyuşturucu kartellerinin corona virüs yardımı dağıttığı ülkede, hükümet ise eyalet yönetimlerinden karantina önlemlerini kaldırmasını istiyor. İçişleri Bakanlığı, eyalet yönetimleri ve belediyelere yollara barikatlar kurmaya ve sokağa çıkma yasağı getirmeye son vermesi çağrısında bulundu.

Meksika'daki yaklaşık 340 belediye yönetiminin yaklaşık yüzde 20'si insanların hareketlerini sınırlamak için kontrol noktaları oluşturdu. Onlarca kasabada sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve 31 eyaletten en az üçü sosyal mesafe tedbirlerine uymayan kişileri tutuklayacağını ilan etti.

02.40 : Sadece internet platformlarından yayımlanan filmler, seneye Oscar adayı olabilecek. Corona virüs salgınının sektöre vurduğu darbe nedeniyle, sadece internetteki platformlardan yayımlanan filmler de gelecek yıl Oscar ödüllerine aday gösterilebilecek.

Akademi'den yapılan duyuru, ABD'deki sinemaların salgın nedeniyle kapatılmasını izliyor. Daha önceki kurallara göre, bir filmin Oscar'a aday gösterilebilmesi için en az yedi gün boyunca Los Angeles'taki bir sinemada gösterilmesi gerekiyordu.

01.25 : Orta Afrika ülkesi Çad'da corona virüsten ilk ölümler gerçekleşti. Şimdiye kadar 52 vakanın görüldüğü ülkede iki hasta yaşamını yitirdi.



ÜNLÜ TELEVİZYONDA BİR İLK

00.20 : Dünyaca ünlü Al Jazeera televizyonu, corona virüs nedeniyle ilk kez bir haber bültenini evden yayınladı.

Katar merkezli yayın organının Twitter hesabı, corona virüse yakalanan spikerlerden Zeynelabidin Tevfik'in iyileşmesinin ardından evinden akşam haber bültenini sunduğunu duyurdu. Tevfik, bunun Al Jazeera'nın kurulduğu 1996'dan bu yana evden yayını yapılan ilk haber bülteni olduğunu ifade etti.

Covid-19'un 10 can aldığı Katar'da 11 bin 921 vaka kayıtlara geçti.





TRUMP ÇİZGİSİNİ BOZMUYOR

00.00 : Corona virüsü başlarda hafife alan ve gribe benzeten ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında teşhis edilen 15 vakanın 'yakında sıfıra düşeceğini' söylemişti.

Ancak akşam saatlerinde ABD'deki corona virüs vakaları 1 milyonu aştı.

Söz konusu gelişme Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Başkan Trump'a soruldu. ABD liderinin yanıtı yine kan dondurucuydu: "En nihayetinde sıfıra düşecek."

Trump şu ifadeleri kullandı: "Şunu anlamanız gerek, vakalar konusunda tüm ülkelerden çok daha fazla test yapıyoruz. Mesela Çin'den daha fazla test yaparsanız, daha çok vaka görürsünüz. Bu kadar çok test yaptığımız için de çok vakamız var. Daha fazla test yapılınca, herkesin iki katı oluyor. Uygun zamanda, söylediğimiz gibi sıfıra inecek."

ABD liderine geçtiğimiz ayda yaptığı yorumlarda salgını ciddiye almadığı da hatırlatıldı. Trump bu kez, "Bazı iyi uzmanlar, iyi insanlar bu salgının ABD'yi etkilemeyeceğini söyledi. Çin dışında hiçbir yeri etkilemeyeceğini söyledi. Biz de her zaman olduğu gibi uzmanları dinliyorduk. Bu uzmanlar yanıldı. Birçok insan yanıldı, salgının bu kadar ciddi olacağı bilinmiyordu" dedi.

Başkan Trump, yurt dışından ABD'ye gelenlere corona virüs testi yapılmasını planladıklarını açıkladı. Yakın zamanda hayata geçirilecek plan, salgının yoğun olarak görüldüğü ülkeleri kapsıyor. Trump, bu ülkelere örnek olarak Brezilya'yı gösterdi.

ABD lideri, yakın zamanda ülkesinin günde 5 milyon test yapabileceğini de söyledi.