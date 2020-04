Son dakika... Corona virüs alt üst etti! Ölüm fırtınası...

10.00 : Yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte birinin görüldüğü ABD'de 644 bin corona virüs testi pozitif çıktı. Yalnızca dün 30 bin vaka belirlendi, ölü sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Yaşamını yitiren 2 bin 482 kişi, bugüne kadar 24 saat içerisinde bir ülkede görülen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de salgının başından bu yana 28 bin 554 hasta öldü.

Ülkedeki vakaların 214 bini New York'ta tespit edildi. New York'taki can kayıpları ise 11 bin 586.

09.45 : ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump taraftarı göstericiler, Vali Gretchen Whitmer’ın 'evde kal' önlemlerini protesto etti.

Tedbirlerin eyalet ekonomisine zarar verdiğini savunan göstericiler, ellerinde ABD bayraklarıyla yürüyerek ve araçlarından korna çalarak valinin kararına tepki gösterdi.

Bazılarının ellerinde otomatik silahların bulunduğu protestocuların 'Karantinaya son', 'Özgürlüğümüz için savaşacağız' yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.





ABD’de corona virüs vakalarının en hızlı arttığı eyaletlerden biri olan Michigan'da 28 bini aşkın test pozitif sonuç verdi, 1921 hasta öldü.

Demokrat Parti’nin başkan adayı olması beklenen Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Demokrat Vali Gretchen Whitmer, 'evde kal' emrini Nisan ayı sonuna kadar uzatmıştı.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, geçen ayki günlük basın toplantılarından birinde Vali Whitmer için 'Michigan’daki kadın' ifadesini kullanmıştı.

09.35 : 134 bin pozitif testle dünyada beşinci sırada yer alan Almanya, buna karşın 3 bin 804 can kaybıyla sekizinci sırada bulunuyor.

Almanya'da son 24 saatte beş Türk daha hayatını kaybetti, salgının başından bu yana yaşamını yitiren Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.

09.00 : Can kaybının 30 bini aştığı ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, kentte 2021'e kadar konser ve spor müsabakalarına izin verilmeyebileceğini duyurdu.

CNN'e konuşan Garcetti, binlerce insanın toplanacağı etkinliklerin yakın zamanda hatta yıl sonuna kadar gerçekleşmeyebileceği bilgisini verdi.





08.20 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez televizyonda göründü.

Hükümetinin corona virüse ilişkin verilerini savunan Ortega, ülkede yalnızca bir kişinin öldüğünü hatırlattı.

Ekonominin alt üst olmaması için karantina emri vermeyeceğini belirten Daniel Ortega, "Salgının ortasında çalışmayı durduramayız çünkü eğer durdurursak ülke ölür. Ve eğer ülke ölürse insanlar da ölür" dedi.

Nikaragua liderinin konuşmasında en ilgi çekici detaylardan biri ise, salgının Tanrı'nın dünyanın yanlış yolda ilerlediğini göstermek için bir sinyal olduğunu söylemesiydi.

07.15 : Yaklaşık 1,4 milyar insana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'deki bir pizza dağıtıcısının corona virüse yakalanması paniğe yol açtı. Yetkiller, pizza siparişi veren 72 kişinin karantinaya alındığını bildiriyor.





06.40 : Sokaklara cesetlerin saçılmasıyla dünya gündemine gelen Ekvador'da, ülkenin en büyük kenti Guayaquil'deki ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığı resmen açıklandı.

Söz konusu bilgiyi, ulusa sesleniş konuşmasında televizyonlara çıkan Ekvador lideri Lenin Moreno verdi.

Ülkedeki salgının merkez üssü Guayaquil'in sokaklarından kelimenin tam anlamıyla şoke edici görüntüler gelmişti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da resmi verilere göre şu ana kadar 388 can kaybı var, 7 bin 858 kişide corona virüse rastlandı.

04.05 : Çin'in başkenti Pekin'de ilk kez yerel halkın birbirine bulaştırdığı yeni corona virüs vakaları görüldü.

Corona virüsün dünyaya yayıldığı ülkede son 24 saatte can kaybı gerçekleşmedi, 46 yeni tanı konuldu.

02.45 : Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da corona virüs salgını bir günde 204 can aldı.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hafife aldığı salgında bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1736'ya çıktı.

Corona virüse yakalananların son 24 saatte sayısı 3 bin 58 artışla 25 bin 262'ye yükseldi.





00.50 : Günlük basın toplantılarında bir kez daha gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ellerindeki verilere göre corona virüs vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi, "Yeni vakalarda zirve noktayı geçtik. Bu çok heyecan verici" dedi.

Bir gazetecinin, böyle bir tespite varmada hangi somut verilerin kullanıldığına ilişkin sorusu üzerine Trump, grafikler, sayılar ve modeller üzerinde yaptıkları incelemeler ve uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda şu anda çok iyi bir durumda olduklarını savundu.

Mali desteği durdurma kararı aldığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) eleştirilerini de yineleyen Trump, "WHO Çin’in maşası haline geldi" diye konuştu.

Trump basın toplantısında, federal yargıçlık ya da diğer hükümet görevleri için aday gösterdiği çok sayıda kişiye Senato’nun hala onay vermemesine de tepki gösterdi. Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde Kongre’yi ya resmen yasama çalışmalarına ara vermeye ya da salgına rağmen toplanmaya zorlayabileceği tehdidinde bulundu.

ABD lideri, bu noktada sözü, Amerika'nın Sesi'nin de bağlı olduğu Küresel Basın Dairesi başkanlığına aday gösterdiği ismin de hala Senato’dan gerekli onayı alamamasına getirdi: "Michael Pack, Yayın Yönetim Kurulu (ABD Küresel Basın Dairesi) başkanlığı için adayım. Ama Kongre’deki Komisyon’dan onay için iki yıldır bekliyor ve bizim Voice of America’yı yönetmemizi engelliyorlar. Çok önemli. Voice of America’nın yayınlarını duydunuz mu, iğrenç. Ülkemizle ilgili söyledikleri iğrenç. Michael Pack çok iyi bir iş çıkarabilir ama yıllardır bekliyor."