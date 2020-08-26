Son dakika... Corona virüs aşısı için heyecanlandıran iyi haber geldi

ABD hükümeti ile aşı geliştirmek için sözleşme imzalayan ilaç firmalarından Moderna, erken aşama analiz verilerini paylaştığı Kovid-19 aşısının, yaşlılar ile genç katılımcılar üzerinde denendiğini ve benzer bağışıklık tepkileri elde edildiğini belirtti.

İlaç geliştiricisi, bugün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi toplantısında elde ettiği verileri sunarken, ''mrNA-12733'' ismini verdikleri aşının 3. aşama çalışmalarını tamamlamaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

- En çok etkilenenler "siyahi, Latin ve Kızılderili"

İlaç firması, son aşama çalışmalarının sürdüğü aşının 100 mikrogramlık bir doz halinde 3 ayrı gruba uygulandığını, 18-55 yaş arası denekler ile 56-70 yaş ve 70 yaş üstü deneklerin aşıya karşı geliştirdiği tepki arasında fark bulunmadığını kaydetti.

Çalışmanın 13 binden fazla kişiyi kapsadığı, katılımcıların yüzde 18’inin ise salgından en çok etkilenen siyahi, Latin ve Kızılderili gruplardan oluştuğu aktarıldı.

Piyasada daha önce ürettiği bir ilaç bulunmayan Moderna, ABD'de bir an önce Kovid-19'a karşı aşı bulunması için başlatılan Warp Speed ​​Operasyonu kapsamında ABD hükümetinden yaklaşık 1 milyar dolar destek almış ve 1,5 milyar dolarlık tedarik anlaşması imzalamıştı.