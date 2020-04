Son dakika... Corona virüs kasıp kavuruyor! ABD'de bir günde 1970 ölüm...

10.40 : Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Salı gecesini de Londra'daki St Thomas' Hastanesi'nde yoğun bakımda geçirdi. Başbakanlık, Johnson'ın durumunun 'yakından izlendiğini' açıkladı.

BBC'ye konuşan İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar; "Başbakan rahat. Sağlık durumu istikrarlı. Keyfi yerinde" dedi.

İngiltere'de, Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab Pazartesi günü yaptığı açıklamada Başbakanın iyileşeceğinden emin olduğunu söylemişti. Dominic Raab, standart oksijen tedavisi gördüğünü açıkladığı Johnson için 'savaşçı'ifadesini kullanmıştı. Raab, Johnson'ın solunum cihazına bağlı olmadığını da belirtmişti.

10.00 : Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, aralarında 339 yabancının da bulunduğu 599 mahkumu affetti.

Affın Ramazan ayı dolayısıyla mı yoksa corona virüs salgınıyla mı ilgisi olduğuna dair bir açıklama yok.

Arap Yarımadası'nda bulunan ülkede bugüne kadar 419 vaka belirlendi, 2 hasta yaşamını yitirdi.

09.40 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, IMF'nin Tahran yönetimin talep ettiği 5 milyar dolarlık krediyi vermesi için ısrarcı olduklarını söyledi. Ruhani, "Uluslararası örgütlere görevlerini yerine getirmelerini tavsiye ediyorum. Biz IMF üyesiyiz. Kredi verirken ayrımcılık yapılamaz" dedi.

08.10 : Corona virüsün dünya üzerindeki merkez üssü ABD'de bir günde 1970 insan hayatını kaybetti. Korkunç rekorla birlikte can kayıpları 12 bin 857 oldu.

ABD'deki vakalar da 33 bin artışla 400 bin 540'a ulaştı. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlası, ABD'de görülüyor.

New York Times gazetesi ise, ülkede açıklanan corona virüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazdı. Ülkenin dört bir yanından örnekler veren New York Times'a konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına corona virüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.



New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor.

Virginia'da ise corona virüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak corona virüsün yazıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre corona virüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.



Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor. Doktorlar son iki ayda pek çok corona virüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürree olarak geçtiğini düşünüyor. Bu da corona virüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun yanlış veri toplamasına yol açıyor.

Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, corona virüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.





ABD'de federal yetkililerin ise 2021'e kadar bir resmi ölü sonucu açıklaması beklenmiyor.

Bazı uzmanlar, gerçek ölü sayısını öğrenmenin hiçbir zaman mümkün olmayabileceğini söylüyor.

Buna örnek olarak ABD'de 1976'daki domuz gribi gösteriliyor. O dönemde bir domuz gribi salgını potansiyeli fark edilmiş, doktorlar aceleyle pek çok vakanın ölüm sebebini domuz gribi olarak kayıtlara geçirmeye başlamıştı. Önceki yıl ise aynı belirtilerle ölen hastaların ölüm belgelerinde zatürre yazıyordu.

Gazeteye konuşan Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doç. Dr. Stephane Helleringer, "1918-19 İspanyol gribinde ölenlerin sayısı hâlâ bir tartışma konusu" diyor ve ekliyor: "Gerçek ölü ve vaka sayılarını öğrenmek uzun bir zaman alabilir. Bunun nedeni de sadece verilerdeki sorunlar değil, aynı zamanda pandeminin etkilerinin çok karmaşık olması."

06.45 : 8 Nisan sabah saatlerinde bazı ülkelerde son durum:

İsrail'deki vakalar 156 artışla 9 bin 404, can kaybı altı artışla 71 oldu.

Meksika'da 24 saatte 346 test pozitif sonuçlandı, 2 bin 785 vaka kayıtlara geçti. Can kayıpları ise 16 artışla 141.

Ukrayna'da 206 yeni vaka belirlendi, Doğu Avrupa ülkesinde 1668 hasta var. Ukrayna'da bir günde yedi kişi daha öldü, toplam can kaybı 52.

Avustralya'da bir günde 22 tanı konuldu, vaka sayısı 6 bin 10'a yükseldi.

04.45 : Salgını durdurmayı başaran Güney Kore'de bir günde sekiz can kaybı kayıtlara geçti. Ölü sayısının 200'e yükseldiği ülkede 53 teşhis daha konuldu, vakalar 10 bin 384'e ulaştı.





WUHAN'DA YASAKLAR KALKTI

03.20 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de, son 32 günde vakalar en büyük artışını gösterdi. Son 24 saatte 62 testin pozitif çıktığı ülkede, iki hasta da öldü. Çin'de dün ilk kez Covid-19'dan can kaybı gerçekleşmemişti.

Corona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da ise karantina 76 gün sonra kaldırıldı. Gece yarısı kaldırılan yasaklarla birlikte insanlar tren istasyonlarına akın etti. 11 milyonluk kentten ilk tren yerel saatle 00.50'de hareket etti.

Bu saatten itibaren kenti diğer yerleşim merkezleriyle bağlayan otobanlar da yeniden trafiğe açıldı. Binlerce kişi otomobillerle kentten ayrıldı.





Wuhan kentinde salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Çinli yetkililer sokağa çıkış kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmıştı. Ancak sağlık uzmanları salgının yeniden yayılma olasılığı bulunduğunu belirterek, halktan gerekli olmadıkça mahallelerini veya şehri terk etmemelerini istedi.

01.45 : Slovenya’da parlamento Salı günü internet üzerinden oylama yoluyla bir yasa geçirdi. Ülkede şimdiye kadar milletvekilleri yüz maskeleri takarak parlamento sandalyelerinde yer almaya devam ediyordu.

Parlamento Sözcüsü Igor Zorcic, “Bir salgının ortasındayız ve ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Corona virüsün sonuçlarıyla mücadele etmek için alınacak kararları parlamentonun tartışmaya devam edebilmesini sağlamak çok önemli" dedi.

Ülkede 1.000’den fazla Covid-19 hastası var, şimdiye kadar 36 kişi hayatını kaybetti.

01.10 : 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro ve taraftarlarının hafife aldığı corona virüs salgını, Brezilya'da bir günde 122 insanın ölümüne yol açtı.

Can kaybının 686'ya çıktığı Güney Amerika ülkesinde, kıtanın en büyük kenti Sao Paulo'da 304 ölüm gerçekleşti.

14 bin 18 testin pozitif sonuç verdiği Brezilya'da aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, corona virüsün abartıldığını söylüyor. Bolsonaro ayrıca halkın yüzde 60 ila 70'nin virüsü kapacağını da belirtiyor.





TRUMP KÖŞEYE SIKIŞTI

00.45 : Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında bir kez daha kameraların karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde, bu kez Dünya Sağlık Örgütü (WHO) vardı.

Örgütü gereken zamanda erken uyarıyı yapamamakla eleştiren Trump, "Benim Çin'e seyahat yasağımı eleştirdiler ve bu eleştiride haksızdılar. Birçok konuda haksızdılar" dedi.

WHO'ya ABD'nin sağladığı fonları askıya alacaklarını belirten ancak daha sonra açıklamasını değiştiren ABD lideri, konuyu inceleyeceklerini aktardı. WHO'yu Çin yanlısı olmakla suçlayan Trump, "En çok parayı biz veriyoruz. Bu durumu kontrol edeceğiz. Buna bakmamız lazım" ifadesini kullandı.

Gelecek haftalarda 110 bin solunum cihazı daha hazır olacağını dile getiren ABD Başkanı, "Bir canavarla savaşıyoruz. Her Amerikalı bununla mücadele ediyor" diye konuştu. Trump ayrıca Chicago gibi corona virüsün hızla yayıldığı kentlerde ABD ordusunun 15 bin yataklı hastaneler kuracağı bilgisini de verdi.

ABD Başkanı Trump, ilk açıklamalarında, salgını hafife aldığı yönünde değerlendirilen açıklamaları için, "Ben bu ülkenin moralini yüksek tutmaya çalışıyorum. Şok ve yıkım değil. Çıkıp, bak böyle olacak diye çığlık atacak değilim" dedi.

ABD liderinin Salı günü attığı adımlardan bir diğeri ise, hükümetin 2,5 trilyon dolar ekonomik yardımının nasıl dağıtılacağı da dahil corona virüsle savaşı denetleyen yetkiliyi görevden almak oldu.

Bu karar, Trump’ın daha fazla kontrol sahibi olmak amacıyla attığı yeni bir adım olarak yorumlandı. Başkan Trump, federal daireleri israf, yolsuzluk ve istismar karşısında korumakla görevli denetim dairesine daha önce de tepki göstermişti.