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04.06.2020 - 09:00 | | AA

Son dakika... Corona virüs nedeniyle son 24 saatte toplam 2 bin 441 ölü!

Gelen son dakika haberine göre, corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1349, Meksika'da 1092 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika... Corona virüs nedeniyle son 24 saatte toplam 2 bin 441 ölü!

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1349 artarak 32 bin 548'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 633 artışla 584 bin 16'ya ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 1092 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1092 artarak 11 bin 729'a yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 912 artışla 101 bin 238'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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