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12.04.2020 - 16:20 | | AA

Son dakika | Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Son dakika | Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın taburcu edildiği ve iyileşme sürecini Londra'ya 65 kilometre uzaklıktaki Başbakanlık konutu Chequers'te geçireceği belirtildi.

Başbakan'ın doktorlarının tavsiyesi uyarınca hemen görevine dönmeyeceği ve tedavi gördüğü St Thomas Hastanesi personeline teşekkür ettiği aktarıldı.

"YAPABİLDİKLERİ TEK ŞEY DUA ETMEKTİ"

Bu arada İngiliz basını, Johnson'ın arkadaşlarına, "Sağlık çalışanlarına hayatımı borçluyum." dediğini yazdı. Haberlerde, Johnson'ın yoğun bakımda bir ara durumunun çok kötüleştiği ve Başbakanlık çalışanlarının yapabildiği tek şeyin dua etmek olduğu belirtildi.

Son dakika | Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi

Başbakan'ın nişanlısı Carrie Symonds ise sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Size asla borcumu ödeyemem. Size teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım. Geçen hafta gerçekten de çok karanlık zamanlar yaşadık." paylaşımında bulundu.

HASTANEDE BİR HAFTA KALDI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Üç gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiTüm dünyadan corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı ise 1 milyon 781 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bini aşmış durumda. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
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