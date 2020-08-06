Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

AB güçlü destek vermeli. Halkın temek ihtiyaçları karşılanmalı. Ekonomik kalkınmayı görüştük.

Rusya ile görüşmeleri devam ettirme konusunda mutabakatımız ortada.

Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var, işbirliği devam etmeli.

MASADAN KAÇAN HAFTER

Libya'da firmalarımızın yarım kalan yatırımları, alacakları var, bunlar da bir komisyon halinde görüşülüyor, gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gidecek.

Biz çözüm için masaya oturduk ama masadan kalkan hep Hafter oldu. Hafter siyasi çözüme inanmıyor, yeniden saldırabilir, masadan kaçan Hafter.

Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması, sorunu daha karmaşık hale getiren yanlış bir hareket olur.

8 TÜRK VATANDAŞI YARALI

Beyrut'taki patlama büyük bir felaket. 8 vatandaşımız yaralandı.