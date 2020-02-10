Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar'ın açıklamalarının satır başları:

Slovenya ve Türkiye'nin düzenli siyasi bir diyalog bulunuyor. Bu diyaloğu sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye mayından arındırılmış bölgelerde mağdur kişilerin desteklenmesi için 100 bin dolarlık fondan ötürü teşekür etmek istiyoruz. Türkiye ve SLovenya 2011'de stratejik bir ortaklık oluşturdu. Karma Ekonomik Komisyon iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkilerine büyük katkıda bulunuyor. İki ülkenin ekonomik ilişkileri iyi bir ivme kazandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasının satır başları:

Cumartesi günü heyet geldi. Bizden de katılımla toplantılar gerçekleşti. Karşılıklı öneriler oldu. Bu toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için devamı knousunda teyitleşildi. Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Rus heyeti Ürdün'e gitti. Bugün saat 12.00 itibariyle tekrar toplantılar başladı. İdlib’de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Rejimin saldırganlığına engel olmak gerekiyor. Burada önemli olan barışın tesis edilmesi ve yerinden edilenlerin geri dönmesi. Bu kadar insan yerinden edilirken siyasi süreçten söz etmek mümkün değil. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bugün de sonuç çıkmazsa umhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya gelebilir.

AKINCI'NIN TÜRKİYE AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ

Akıncı seçim zamanı Türkiye'yi malzeme etmeye çalışıyor. Başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmaya çalışıyor. Bu kadar dürüst olmayan bir siyasetçiyle hayatım boyunca çalışmadım. KKTC'ye dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.