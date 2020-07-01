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01.07.2020 - 09:38 |

Son dakika... Dışişleri'nden AB'ye 'seyahat kısıtlamaları' tepkisi: 'Hayal kırıklığı duyuyoruz'

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almaması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Son dakika... Dışişleri'nden AB'ye 'seyahat kısıtlamaları' tepkisi: 'Hayal kırıklığı duyuyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz.

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır. Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi.

Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir.

Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir.

Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."

 

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