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15.10.2020 - 12:07 |

Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'ın iddiasına sert tepki

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın uçağının Türkiye’nin hava sahasına girişinde kasıtlı olarak bekletildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika: Dışişleri'nden Yunanistan'ın iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın uçağının Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusundaki soruya cevabı:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı 14 Ekim’de Irak’a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak’ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir."

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
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