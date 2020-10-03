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03.10.2020 - 00:23 |

Son dakika: Donald Trump hastaneye götürüldü

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, tedbir amaçlı hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Son dakika: Donald Trump hastaneye götürüldü

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Askeri Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın, kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

Trump yetkilerini devretmedi, görevini sürdürüyor

Trump'ın hastaneye kaldırılmasıyla, başkanın görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredip devretmeyeceği de merak konusu oldu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında." ifadesini kullandı.

Trump hastaneye vardı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi.

Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Trump, ardından, gelecek birkaç gününü geçireceği Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesine vardı.

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