Son Dakika: Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Mutasyonlu virüs...

İngiltere’de King’s College of London araştırmacıları, İngiltere’de ortaya çıkan ve 70’i aşkın ülkeye yayılan B117 varyantını inceledi. Bilim insanları, varyantın Aralık ayında ülkede yaygın olduğu Londra ve güneydoğu bölgelerindeki vakalar ile mutasyonun yaygın olmadığı kuzey şehirlerindeki vakaların ciddiyeti arasında “önemli bir fark” bulunmadığını açıkladı.



JOHNSON VİRÜSÜN DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün daha ölümcül olabileceğine ilişkin somut bazı bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

Johnson, "Şimdi de görünen o ki mutasyon, virüsün daha hızlı bulaşmasına ilaveten, daha yüksek ölüm oranlarıyla da ilintili, bu yönde bazı bulgulara ulaşıldı" ifadelerini kullanmış ve mutant virüsle ilgli tartışmalara yol açmıştı. Ardından İngiliz Hükümeti Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Vallance, verilerin B117 mutasyonun, eski varyantın binde 10’una kıyasla, 60 yaşın üzerindeki her bin erkekten 13’ünün veya 14'ünü öldürebileceğini gösterdiğini açıklamıştı.

"DAHA ÖLDÜRÜCÜ OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK"

Ancak, King’s College araştırmacıları, B117’nin orijinal virüsten daha ölümcül olmayabileceğini ve daha yüksek ölüm riskinin diğer faktörlerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

55 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında, Eylül ve Aralık ayları arasında mutasyonlu virüsle ve önceki koronavirüsle enfekte olan 55 bin kişinin verilerini inceledi. Vakalar, kullanıcıların iyi olup olmadıklarını ve hangi semptomlardan muzdarip olduklarını günlük olarak kaydettikleri ZOE Covid Semptom Çalışması Uygulaması’ndan alındı.

Araştırmacılar, hastalığın ciddiyetinin 28 gün veya daha uzun sürüp sürmediğini anlamak için için verileri 14 semptom açısından kontrol ettiler. Ayrıca, 90 gün arayla meydana gelen hastane yatışlarını ve yeniden enfeksiyon vakalarını da araştırmaya dahil ettiler.

Ardından elde edilen bulgular, bölgelere göre bölündü ve mutat virüsün yayılmasını haritalamak için alınan swab örneklerini test eden COG-UK genomiklerinden alınan bilgiler kullanılarak şehirler genelinde yeni varyantın tahmini yaygınlığıyla eşleştirildi.

YENİDEN ENFEKSİYON ORANI ÖNCEKİ VARYANTLA AYNI

Bununla brilikte araştırmacılar, mutasyonlu virüsün yaygın olduğı yerlerde yeniden enfeksiyonların ve hastaneye yatışların oranında”'fark olmadığını” gösterdi. Çalışmada 249 yeniden enfeksiyon (yüzde 0,7) görüldü, bu oranın da eski varyantla aynı olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan çalışmanın başyazarı Profesör Tim Spector, “Bu, B117 varyantının aşı veya önceki bağışıklık tarafından tetiklenen antikorların etrafından dolanamayacağının daha kanıtıdır. Ancak,, yeni türün virüsün bulaş kat sayısını (R oranını) üçte bir artırabileceğini bulduk. Virüsün daha öldürücüğü olduğuna dair kanıt yok ama daha bulaşıcı olduğunu kesin olarak biliyoruz. Bu nedenle, kısıtlamaların ve maske ile sosyal mesafe gibi tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor” dedi.