MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi corona virüsü yendi
ABONE OL
20.05.2020 - 23:15 | | AA

Son dakika! Dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi corona virüsü yendi

Gelen son dakika haberine göre; Corona virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı.

Son dakika! Dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi corona virüsü yendi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 4 bin 978 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (365 bin 747), İspanya (196 bin 958), Almanya (156 bin 900), İtalya (132 bin 282), Türkiye (113 bin 987), Brezilya (106 bin 794), İran (98 bin 808), Rusya (85 bin 392) Çin (78 bin 244) ve Fransa (63 bin 354) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 51 bin 800'e ulaşırken, virüs nedeniyle 327 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu ve 2020 HES Kodu sorgulama sayfası - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir, kimler alabilir?

HES kodu nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu ve 2020 HES Kodu sorgulama sayfası - Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nedir, kimler alabilir?

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı 2020 - Seyahat yasağı ne zaman biter?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı 2020 - Seyahat yasağı ne zaman biter?

Sıradaki Haber