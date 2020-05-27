MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dünya genelinde corona virüs'te vaka sayısı 5 milyon 750'yi aştı!
ABONE OL
27.05.2020 - 23:31 | | AA

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs'te vaka sayısı 5 milyon 750'yi aştı!

Gelen son dakika haberine göre; corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 5 milyon 750 bini geçti

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs'te vaka sayısı 5 milyon 750'yi aştı!

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 751 bin 184'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 740 bin 100 kişide Kovid-19'a rastlandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (396 bin 166), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), İngiltere (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913) ve Almanya (181 bin 821) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 159 bin 797'ye ulaştı.Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:"Hindistan (158 bin 86), İran (141 bin 591), Peru (129 bin 751), Kanada (87 bin 481), Çin (82 bin 993), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541) , Meksika (74 bin 560), Pakistan (59 bin 151) ve Belçika (57 bin 592 )."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 355 bin 361 kişi hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen 2 milyon 473 bin kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 922 bin 813 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Faciadan kıl payı dönüldü! Ortalık karıştı

Faciadan kıl payı dönüldü! Ortalık karıştı

Sıradaki Haber