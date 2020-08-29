Son dakika... Dünyada bir günde 283 bin vaka

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının bugün itibariyle 25 milyonu aşması bekleniyor. Cuma günü 283 bin testin daha pozitif çıkmasıyla koronavirüse yakalananların sayısı 24 milyon 746 bini geçti.

Son 24 saatte Hindistan'da 76 bin, ABD'de 49 bin, Brezilya 48 bin vaka kayıtlara geçti. Listenin en tepesindeki üç ülkeyi takip edenler ise şöyle: Arjantin-11 bin 717, Kolombiya-8 bin 498, Peru-7 bin 379, Fransa-7 bin 379, Meksika-6 bin 26, Rusya-4 bin 829, Irak-4 bin 177.

Cuma günü toplam 5 bin 711 insan yaşamını yitirdi, en çok can kaybı 1105'le ABD'de kayıtlara geçti. Hindistan'da 1019, Brezilya'da 868, Meksika'da 518, Kolombiya'da 299, Arjantin'de 221, Peru'da 194, Güney Afrika'da 115, İran'da 112 ve Rusya'da 110 hasta öldü.

Halihazırda en çok vakanın görüldüğü ilk 10 ülke sıralaması şöyle: ABD-5 milyon 917 bin 439, Brezilya-3 milyon 804 bin 803, Hindistan-3 milyon 463 bin 972, Rusya-977 bin 730, Peru-629 bin 961, Güney Afrika-620 bin 132, Kolombiya-590 bin 492, Meksika-585 bin 738, İspanya-439 bin 286, Şili-405 bin 972.

En fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler ise şunlar: ABD 181 bin 773, Brezilya 119 bin 504, Meksika 63 bin 146, Hindistan 62 bin 550, İngiltere 41 bin 573, İtalya 35 bin 472, Fransa 30 bin 601, İspanya 29 bin 11, Peru 28 bin 471, İran 21 bin 249.