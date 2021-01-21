Son dakika: Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın!

AFP'nin aktardığı son dakika haberine göre, koronavirüsten en kötü etkilenen ikinci ülke olan Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üretim merkezi Serum Enstitüsü'nde yangın çıktı.

Ülkede son 24 saatte 15 bin 223 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 611 bin 719'a çıktı, 10 milyon 265 bin 706 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 906'ya yükseldi.

Ülkede 16 Ocak’ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında 674 bin 835 kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.