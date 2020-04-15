Son dakika: En kara gün! Japonya halktan istedi

Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı dakikalar önce 2 milyonu aştı, can kaybı ise 128 bin. Yeryüzündeki 210 ülke ve bölgeyi etkileyen salgında 480 bin hasta ise iyileşti.

16.20 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 801 ölüm gerçekleşti, böylece can kaybı 13 bine yaklaştı. İngiliz medyası, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yla birlikte ölü sayısının 12 bin 958'e çıktığını bildiriyor.

15.45 : Hollanda'da can kayıpları 189 artışla 3 bin 134, vakalar da 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. Ülkedeki vakaların yaklaşık 8 bini sağlık çalışanları.

15.00 : Japonya’nın Osaka kentinde yaşayanlardan, plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlamaları talep edildi.

Ülkede koruyucu ekipman tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

Osaka Valisi İçiro Matsui, bazı sağlık çalışanlarının çöp poşeti giymek zorunda kaldığını söyledi ve ekledi: "Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz."





Ülkede Tokyo’nun ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci kent, 900 vaka ile Osaka. Geçen hafta Osaka’nın da dahil olduğu altı bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

14.10 : Almanya'nın Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında sıkılaştırılmış kontrollerin süresi 20 gün daha uzatıldı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Başbakan Angela Merkel ile koronavirüs kriziyle ilgili bakanların bu sabah yaptığı toplantıda kontrollerin süresinin Mayıs ayı başına kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre ise, Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile buluşması öncesinde ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, Almanya'daki önlemlerin gevşetilmesine ilişkin karar taslağı hazırlandı. Buna göre, 800 metrekareye kadar olan mağazaların yeniden açılması öngörülüyor. Ayrıca haftalardır geçerli olan sosyal mesafe kurallarının da 3 Mayıs'a kadar uzatılması planlanıyor.





BELÇİKA İTALYA'YI GEÇTİ

13.55 : Belçika, nüfusa oranla corona virüs ölümlerinde İtalya’yı geçti. İtalya’da her bir milyon kişiden 348 kişi ölürken Belçika’da bu sayı 359 oldu.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 4 bin 440 kişinin yaşamını yitirdiği Belçika'nın İspanya'dan sonra, corona ölümleri açısından en kötü durumdaki ülke olduğu belirtiliyor.

İspanya'da coronavirüs nedeniyle her bir milyon kişiden 386’sı öldü.

Son 24 saat içinde Belçika'da, salgına bağlı olarak 283 kişi daha hayatını kaybetti. Ölümlerden 103'ü hastanelerde, 179'u da huzurevlerinde kayıtlara geçti.

Şu ana kadar yaşlı bakım evlerinde yapılan her altı testten birinin pozitif çıktığı ülkede, toplam 33 bin 575 vaka var.

Belçikalı yetkililer diğer ülkelerin aksine, hastane dışındaki ölümleri de istatistiklere dahil ettikleri için, rakamların bu kadar yüksek göründüğünü söylüyor.

13.15 : Afrika kıtasında corona virüs salgını iki ülkeye ulaşmadı. Kıtanın güneyindeki Lesotho ve doğusundaki Komorlar Birliği'nde henüz vaka yok.

Afrika kıtasında 16 bin 285 insana corona virüs bulaştı, 874 can kaybı kayıtlara geçti.





12.55 : Kolombiya'nın Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, takımlarının Boca Juniors'la 10 Mart'taki maçını izlemek için geldikleri Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te mahsur kaldı.

Libertadores Kupası grup maçının oynandığı Buenos Aires'ten ayrılamayan 15 kişilik Kolombiyalı taraftar grubu, bir otelde karantinaya alındı.

Covid-19 testi negatif çıkan Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarlarının karantina süreleri iki güne kadar doluyor.

Taraftarların Kolombiya'ya nasıl döneceği bilinmiyor. Grubun nisan başından bu yana kaldığı otelin masraflarını ise Kolombiya'nın Buenos Aires Konsolosluğu'nun ödemesi bekleniyor.

12.50 : İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 777'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 1512 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakaların 76 bin 389'a ulaştığını açıkladı.

12.20 : Guardian gazetesinin bilimsel bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Covid-19’un yeniden ortaya çıkma ihtimali nedeniyle uygulanan 2 metrelik 'fiziksel sosyal mesafe' önlemi 2022’de de geçerli olabilir.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada tek bir seferlik tecrit, izolasyon uygulamasının salgını kontrol altına almada yeterli olmayacağı, önlemlerin devam etmemesi durumunda ikinci dalganın ilkinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yayılabileceği belirtiliyor.

Araştırmada yer verilen bir diğer senaryo da aşı veya etkili bir tedavi yöntemi bulunmaması durumunda 2025’e kadar salgının yeniden ortaya çıkacağı durumlar yaşanabilir.





Araştırmaya katılan uzmanlardan Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi epidemiyoloji uzmanı Profesör Marc Lipstich "Enfeksiyonlar iki şekilde yayılıyor: Enfeksiyon kapan insanlar ve enfeksiyona karşı zayıf olan insanlar. Bizim henüz farkında olmayabileceğimiz, çok olağanüstü boyutlarda bir sürü bağışıklığı yok ise, nüfusun çoğunluğu hala enfeksiyon karşısında zayıf. Salgının yaz aylarında sona ereceği öngörüleri, enfeksiyonun yayılma şekliyle ilgili bildiklerimizle örtüşmüyor" dedi.

12.10 : İspanya'da can kayıpları 523 artışla 18 bin 579 oldu. İspanya'da dün 567 Covid-19 hastası hayatını kaybetmişti, bir önceki gün ise bu rakam 517'ydi.

Avrupa ülkesinde 5 bin 92 test daha pozitif sonuç verdi, corona virüse yakalananların sayısı 177 bin 633 oldu. İspanya, dünya üzerinde vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Can kaybı ve vaka sayısındaki artış hızını son 10 gündür durduran İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterilen ölü ve vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği görülüyor.

Ancak İspanya Çin'in ardından dünyada en fazla Covid-19 hastasının iyileştiği ülke.

11.20 : İngiltere Kamu Sağlığı kurumu, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle ‘son çare’ olarak bu ekipmanların tekrar kullanımını değerlendiriyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda kamu sağlığı kurumları yöneticilerinin görüşmesi sonrası hazırlanan 13 Nisan tarihli taslak metinde, koruyucu ekipman stoklarındaki yetersizlik nedeniyle sağlık çalışanlarına şu tavsiyeler veriliyor:

Medikal gözlük veya yüz koruyucu olmadığında inşaat veya spor gözlükleri kullanın.

Tek kullanımlık laboratuvar önlüğü veya hasta önlüğüne erişemiyorsanız mevcut önlükleri yıkayarak tekrar kullanın.

Yüz maskelerini mor ötesi ışık veya buharla dezenfekte ederek tekrar kullanın.

BBC’ye bilgi veren İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, söz konusu maddelerin taslak olduğunu ve henüz kesinleşmediğini söyledi.





RUSYA'DA PATLAMA YAŞANIYOR

10.35 : Rusya'daki corona virüs vakalarında patlama devam ediyor. Son 24 saatte 3 bin 388 test pozitif çıktı. Bir önceki gün açıklanan vakalar 2 bin 774'tü.

Pozitif çıkan 24 bin 490 testle yaklaşık 10 gün içinde vakaların beşe katlandığı Rusya'da, can kaybı da 28 artışla 198 oldu.

Rusya'da geçen hafta günlük vakalar önce 1000'i, ardından da 2000 bin seviyesini geçmişti.

10.30 : ABD'de son 24 saatte 2 bin 407 hastanın yaşamını yitirmesi, dünyada bir günde en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısının 26 bin 47'ye yükseldiği, pozitif sonuç veren testlerin 613 bini bulduğu ABD'de yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte biri görülüyor.





ÇİN CORONA VİRÜS HASTANESİNİ KAPATTI

10.00 : Çin'de corona virüs salgınının başladığı Wuhan'da iki haftadan kısa sürede inşa edilen iki hastaneden biri tüm hastalarını tahliye ederek kapılarını kapadı.

Boşaltılan hastane henüz yıkılmayacak.

Hastanenin müdürü Wang Şinhuan "Hasta sayımızın sıfıra düşmesi önemli bir dönüm noktası" dedi.

2 aydan uzun süre hizmet veren hastanede 2 bin hasta tedavi edildi. Bu hastaların yüzde 45'inin durumu kritikti.

Leishenshan hastanesinin inşa sürecini internet üzerinden milyonlarca kişi canlı izlemişti.





04.30 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, corona virüs salgını nedeniyle altı ay boyunca maaşının yüzde 20'sinden feragat edecek.

Başkent Wellington'daki basın toplantısında konuşan Ardern, diğer hükümet üyeleri ile yönetici konumundaki üst düzey devlet memurlarının da maaşlarının yüzde 20'sinden feragat edeceğini söyledi.

Ardern, ancak corona virüse karşı mücadele veren sağlık personeli ile polis memurlarının maaşlarında indirim olmayacağını kaydetti.

Jessica Ardern, yılda yaklaşık 260 bin euro kazanıyor. Corona virüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda'da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 1386 vaka tespit edildi, 9 kişi de yaşamını yitirdi.

03.55 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor. Ülkede son bir günde sadece 46 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 89'du. Yeni vakaların 36'sının ülkeye yeni giriş yapanlarda görüldüğü belirtildi.

Resmi verilere göre, Çin'de vaka sayısı 82 bin 295, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 342 olarak kaydedildi. Ancak Çin'deki resmi istatistiklerde, ateş veya öksürük gibi klinik belirtiler göstermeyenler tespit edilen vakalar arasında sayılmıyor.







TRUMP DSÖ'YE VERİLEN PARAYI KESTİ

01.30 : Corona virüs salgınını gribe benzeten ve haftalarca küçümseyen açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, kurban olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) seçti.

Trump, geçen hafta sinyalini verdiği hamlesini yaptı ve Washington yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı finansmanı askıya aldı.

ABD liderine göre, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu var, en baştan dünyayı yanılttı.

DSÖ'nün Çin için çalıştığını savunan Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor" dedi.

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını aktaran Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Trump'ın kararını eleştiren bir açıklama yaptı. Guterres, ''Şu an corona virüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı" ifadesini kullandı.

DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütü'nün yanında durulmasının hayati derecede önemli olduğunu aktardı:

''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.''





NEW YORK'TA TEST EDİLMEYEN 3 BİN 700 ÖLÜ KAYITLARA GEÇTİ

01.00 : Halihazırda dünyada salgının merkez üssü olan New York'ta, test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

10 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği kentin sağlık departmanından yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişiyle rakamların revize edildiği bildirildi.

Vaka ve ölü sayısında ilk sırada yer alan ABD'de son rakamlara göre 614 bin pozitif test kayıtlara geçti, can kaybı ise 26 bin.

00.20 : 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro ve destekçilerinin corona virüs salgınına inanmadığı Brezilya'da bir günde 204 can kaybı gerçekleşti.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, Covid-19 testinin sonucunu Twitter hesabından duyurdu: "Cuma gününden beri kendimi iyi hissetmiyordum ve Kovid-19 testi yapılmasını istedim, sonucu pozitif çıktı. Ateşim vardı, boğazım ağrıyordu ve koku alma yetimi kaybetmiştim. Şimdi daha iyiyim."

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, kıtada corona virüsün en çok görüldüğü ülke konumunda. Resmi olarak 25 bin 262 insan corona virüs kaptı, 1532 hasta hayatını kaybetti.

00.00 : Almanya'da corona virüs salgınında son 24 saatte sekiz Türk daha yaşamın yitirdi.

Almanya'da hayatını kaybeden toplam 3 bin 495 kurbanın 62'si Türk.