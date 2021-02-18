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18.02.2021 - 16:03 | | AA

Son dakika... Erdoğan Putin'le görüştü

Türkiye ve Rusya liderlerinin telefon görüşmesinde, Erdoğan Dağlık Karabağ'daki ulaşım hatlarının verimliliği için üç ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini söyledi.

Son dakika... Erdoğan Putin'le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı.

Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı.

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri değerlendirdik. Özellikle Dağlık Karabağ'da tesis edilen ateşkesin korunması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetilmesi görevini başarıyla icra ettiğini Sayın Putin'e ifade ettim. Görüşmemizde Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaatimize olduğunu vurgularken, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi grerektiğine dikkat çektim. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla..." dedi.

 

    Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
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