Son dakika... Ermenistan kesin bir yenilgiden kurtarıldı

Dağlık Karabağ’da alınan geçici ateşkes kararını Milliyet’e değerlendiren uzmanlar, Azerbaycan Ordusu’nun sahada gücünü gösterdiğini ve Rusya’nın araya girerek, Ermenistan’ı şimdilik kesin bir yenilgiden kurtardığını kaydetti. Türkiye’nin masadan uzak tutulduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Türkiye bu ateşkesi, ancak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve masada yer alması koşuluyla kabul etmeli” görüşünü ifade etti.

Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekat başarıyla sürerken, tarafları bir araya getiren Moskova’dan geçici ateşkes kararı çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Moskova’da yaptıkları 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında, geçici ateşkes için anlaşıldığı açıklandı. Dün saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere başlatılan ateşkeste Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimi yapılacak. Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakerelere başlayacağını bildirdi.

‘Şimdilik kurtarıldı!’

Geçici ateşkesi Milliyet’e değerlendiren emekli Tuğgeneral, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, Putin’in bu ateşkesle Azerbaycan ile Ermenistan arasında denge sağladığını belirtti. Babüroğlu, “Ateşkesle, Ermenistan’ın askeri/politik gücü arttı. Ermenistan şimdilik kesin bir yenilgiden kurtarıldı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın iktidarı Putin’in elinde. İlerleyen zamanda batıya daha yakın bir tablo çizen Paşinyan gidebilir, yerine Rusya’nın istediği bir isim gelebilir. Putin’in Rusyası, Kafkasya’da ve bölgede en etkili aktör olduğunu gösterdi” dedi.

Azerbaycan’ın da bundan kazancı olduğunu belirten Babüroğlu, “Azerbaycan işgal edilmiş vatanının bir bölümünü kurtardı, moral-motivasyon kazandı. Kısa sürede yapmış olduğu başarılı operasyonla bölgede bir güç olduğunu gösterdi. Masada Azerbaycan’ın taleplerinin süreceğini söyleyebiliriz” diye konuştu. “Rusya Türkiye’yi dışlayan bir strateji izledi ve müzakerelere AGİT Minsk Grubu çerçevesinde devam edilmesi kararını aldı” diyen Babüroğlu, “Masada Türkiye yerine ABD-Fransa (AGİT Minsk Grubu) tercih edildi. ABD, Fransa ve Rusya, bölgede Türkiye’nin olmasını istemez. Türkiye ise bu ateşkesi, ancak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve masada yer alması koşuluyla kabul etmeli” ifadesini kullandı.

‘Kendini ispatladı’

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Azerbaycan Ordusu’nun, önüne çıkan tüm tahkimatı ve konvansiyonel savaş yığınını ezip geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Azerbaycan, yaptıklarıyla, yapabileceklerini ispatladı. Bu korkuttu... Ermenistan Ordusu’nun Azerbaycan Ordusu önünde duramayacağı görüldü. Esir/yaralı değişimi, cenaze toplama, maske mazeretiyle yeni bir süreç kendini gösterdi. BM, BMGK kararlarıyla tescillidir ki; Yukarı Karabağ ve 7 reyon Azerbaycan toprağıdır. Eninde sonunda Azerbaycan’a dönecektir. Yeter ki bir tuzağa düşülüp, siyasi statüko değişikliğinin altına imza atılmasın. Yoksa bir daha geri dönülemez.”