Son dakika... Esad'ın amcasına 4 yıl hapis

Fransa'da geçen yıldan bu yana devam eden davada, karar bugün açıklandı. Paris Ceza Mahkemesi, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'a 4 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, savcılığın talebine uyarak amca Esad'ın 29 milyon dolarlık mal varlığına da el konulmasına hükmetti.

Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasadışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyordu. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında 'kamuya ait fonları kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esad’in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Amca Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, 10 bin ile 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad’ı devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü. Bugün 78 yaşında olan Esad’ın dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.