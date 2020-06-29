Son dakika... Eski Fransız başbakanı suçlu bulundu

Fransa'da merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında kamu kaynaklarını kullanarak aile üyelerine göstermelik işler için ödeme yaptığı suçlamasıyla iki yıl önce başlatılan resmi soruşturmada, bugün ilk karar verildi.

Mahkeme, savcıların aile üyelerine yapmadıkları işler için yüz binlerce Euro ödeme yapmakla itham ettiği Fillon'u suçlu buldu. Mahkemenin Fransız siyasetçinin eşi Penelope'yi de suçlu bulduğu bildiriliyor.

Skandal patlamadan önce, Fransa'daki kamouyo araştırmaları Fillon'u uzun süre seçimlerin favorisi olarak göstermişti.

Ancak hakkındaki suçlamaların ardından Fillon, aşırı sağcı Marine Le Pen ve merkez aday Emmanuel Macron'un gerisine düştü.

Haftalık mizah gazetesi Le Canard Enchainé'e göre, 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da Fillon'un asistanı olarak çalışan eşi Penelope Fillon'a 831 bin euro (yaklaşık 3,3 milyon Türk Lirası) ödendi.

Fillon ise eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söylemişti.

Eski başbakanın 2005-2007 yılları arasında da henüz öğrenci olan iki çocuğunu avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin Euro (yaklaşık 333 bin Türk Lirası) ödeme yapılmasını sağladığı da iddia edildi.