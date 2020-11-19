milliyet.com.tr
• 19 Kasım 2020 - 10:16 • Son Güncelleme:
Son dakika... Feci görüntüler! Deprem gibi, havalimanı yok oldu
Yollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
milliyet.com.tr
• 19 Kasım 2020 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Uyarı üstüne uyarı verildi, alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı, on binlerce insan evlerinden kaçmaya başladı ancak hiçbiri felaketi durduramadı.
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