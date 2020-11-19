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milliyet.com.tr
• 19 Kasım 2020 - 10:16 • Son Güncelleme:

Son dakika... Feci görüntüler! Deprem gibi, havalimanı yok oldu

Yollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.

milliyet.com.tr
• 19 Kasım 2020 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Uyarı üstüne uyarı verildi, alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı, on binlerce insan evlerinden kaçmaya başladı ancak hiçbiri felaketi durduramadı.

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Atlas Okyanusu üzerinde oluşan yılın en şiddetli kasırgası Iota, saatte 257 kilometre hızla Orta Amerika ülkelerini kelimenin tam anlamıyla yıkıp geçiyor.

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Reuters haber ajansı, Kolombiya'nın kuzeyindeki köylerden Meksika'nın güneyine kadar kasırganın rekor yağış bıraktığını bildiriyor.

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Fırtınayla birlikte gelen yağış Orta Amerika ülkeleri Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Nikaragua ve Panama'da nehirleri taşırdı, heyelanları tetikledi.

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Reuters, Honduras'ın endüstri şehri San Pedro Sula'nın Iota'nın en şiddetli vurduğu yerler arasında olduğunu, havalimanının tamamen sular altında kaldığını aktarıyor.

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Sosyal medyada yayınlanan videolarda uçakların ördekler gibi göründüğü havalimanında, çamurlu suyun içindeki ağaçların ise yalnızca en tepedeki dalları seçilebiliyor.

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Hafta sonu beşinci kategoriye yükseltilen Iota, bir kaç hafta önce Eta Kasırgası'nın yıkıp geçtiği Nikaragua'da şimdiye kadar tespit edilen en güçlü kasırga oldu.

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Pazartesi gününün son saatlerinde Nikaragua'da etkisini göstermeye başlayan Iota, beşinci kategori fırtınayla birlikte ülkeyi sular altında bıraktı.

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Reuters, Nikaragua'da 160 bin, Honduras'ta ise 70 bin kadar insanın evlerini terk edip sığınaklara yerleşmek zorunda kaldığını duyurdu.

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Kasırganın etkili olduğu yerlerde yollar ve köprüler yıkıldı, kurtarma ekipleri felaket bölgesine helikopterle ulaşmayı deniyor.

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Honduraslı yetkililer, Iota'nın getirdiği yıkımla birlikte birkaç hafta içinde ABD'ye doğru yeni bir göç dalgasına yol açabileceğini söylüyor.

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Bir diğer Orta Amerika ülkesi El Salvador'a Çarşamba günü ulaşan kasırga birçok bölgede en az 30 can kaybına neden oldu, onlarca kayıp var.

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En çok can kaybının görüldüğü Nikaragua'da bir nehrin taşmasıyla bir anne ve dört çocuğu sel sularına kapıldı, kuzeydeki heyelanda ise sekiz kişi birden öldü.

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Honduras'ın batısındaki Ocotepeque'te üç çocuğu bulunan bir ailenin evlerini heyelan yuttu. Söz konusu nokta, El Salvador ve Guatemala sınırlarına oldukça yakın.

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Panama ve El Salvador gibi ülkelerde de yaşamını yitirenler var, Kolombiya'da ise yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota'nın batıya doğru sürüklenip Pasifik Okyanusu'na doğru yönelmesi halinde Orta Amerika ülkelerine daha fazla sel ve heyelan getirebileceği uyarısını yaptı.

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Iota, 1932 yılından bu yana Atlas Okyanusu'nda beşinci kategoriye çıkan ikinci kasırga olarak tarihe geçti.

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Orta Amerika ülkelerini Kasım ayı başında da Eta Kasırgası vurmuş ve 150'si Guatemala olmak üzere en az 200 insan yaşamını yitirmişti.

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Guatemala'nın orta kesiminde yer alan Alta Verapaz'daki Queja köyünde onlarca ev heyelan altında kalmış ve 100 kadar insanın ölmesinden korkulmuştu. Eta, ABD'de de yedi can kaybına yol açmıştı.

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