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24.08.2020 - 10:28 |

Son dakika... Filipinler'de çifte patlama

Park halindeki askeri TIR'ın havaya uçurulmasından dakikalar sonra bu kez 100 metre uzakta ikinci bomba patladı. Uluslararası haber ajansları, aralarında askerlerin de olduğu en az 10 ölü ve onlarca yaralı olduğunu bildiriyor.

Son dakika... Filipinler'de çifte patlama

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Filipinler, yeni haftaya peş peşe gerçekleşen saldırılarla başladı.

Strait Times gazetesindeki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde öğle saatlerinde Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde park halindeki askeri tırın hedef alındığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ikinci patlamanın da yerel saatle 13.00 civarında, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde gerçekleştiği kaydedildi.

Son dakika... Filipinlerde çifte patlama


Uluslararası haber ajansları, patlamalarda en az 10 can kaybı ve onlarca yaralı olduğunu bildiriyor.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Son dakika... Filipinlerde çifte patlama


Saldırının arkasındaki olağan şüpheli, terör örgütü DEAŞ. İkinci patlamanın olduğu yer, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği yere oldukça yakın.

Son dakika... Filipinlerde çifte patlama


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