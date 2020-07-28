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28.07.2020 - 15:09 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fotoğraf yayınlandı! Amerikalılar çekti...

Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınırken, ABD uyduları gökyüzündeydi. Fotoğrafları bugün Reuters haber ajansı servis etti.

Son dakika... Fotoğraf yayınlandı! Amerikalılar çekti...

Türkiye'nin tarihi kararıyla 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınan ve resmen ibadete açılan Ayasofya'nın dünyadaki yankısı sürüyor.

İstanbul ve diğer illerden gelenlerin akın akın koştuğu ilk namaza 350 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Son dakika... Fotoğraf yayınlandı Amerikalılar çekti...


Amerikan uydu şirketi Maxar ise, cuma namazı saatinde çekilen Ayasofya ve Sultan Ahmet fotoğraflarını servis etti. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda tıklım tıklım dolu sokaklar göze çarpıyor.

Son dakika... Fotoğraf yayınlandı Amerikalılar çekti...

Yaklaşık 1500 yaşında olan kutsal mabed Ayasofya, Temmuz ayı başında Danıştay'ın verdiği karar ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla camiye dönüştürülmüş, 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınmıştı.

Son dakika... Fotoğraf yayınlandı Amerikalılar çekti...


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