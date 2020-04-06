Son dakika! Fotoğraflar kıyameti kopardı! İstifa etti, corona virüs...

10.35 : Rusya'da son 24 saatte 954 corona virüs testi pozitif sonuç verdi, vaka sayısı 6 bin 343'e ulaştı.

10.20 : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sokağa çıkma yasakları döneminde ev içi şiddette küresel ölçekte 'korkutucu bir artış' olduğuna dikkat çekerek, hükümetleri adım atmaya çağırdı.

BM salgının başından bu yana ev işi şiddete yönelik yardım hatlarına ulaşanların sayısının Malezya ve Lübnan gibi ülkelerde geçen yılın iki katına ulaştığını, Çin'de ise geçen yılın aynı dönemine göre üçe katlandığını açıkladı.

Avustralya'da da ev işi şiddet yardım hattına yönelik Google'da yapılan aramalar son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.





09.35 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Geceyi hastanede geçiren Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, corona virüs belirtilerinin geçmemesi nedeniyle, doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir adımın atıldığı duyuruldu.

27 Mart günü Boris Johnson'ın virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yüz yüze kabine toplantılarını iptal eden Johnson, Cuma sabahı bakanlarıyla video konferans düzenlemişti.

Johnson son olarak Perşembe akşamı başbakanlık konutunun penceresinden sağlık sistemi çalışanlarını alkışlarken görülmüştü.

JAPONYA'DA ALTI AYLIK OHAL





08.30 : Japon basını, Başbakan Şinzo Abe'nin bugün uzmanlarla yapacağı görüşmeler sonrası corona virüs salgınıyla mücadeleye yönelik olarak bazı bölgelerde altı aylık Olağanüstü Hal ilan edebileceğini duyurdu.

TBS kanalı OHAL'in Tokyo ve komşusu üç vilayeti kapsayacağını belirtti. Osaka da bu vilayetler arasında.

Japonya'da bir ilk olması beklenen OHAL ilanının Salı günü yapılması ve Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Başbakan Abe, ekonomik etkileri nedeniyle OHAL fikrine sıcak bakmıyordu ancak büyük şehirlerde son günlerde yükselen vaka sayısının Abe'yi bu kararı almak zorunda bırakacağı ifade ediliyor.

Japonya'da bugüne kadar corona virüsten 104 hasta yaşamını yitirdi, 4 bin 570 vaka belirlendi. Japon medyası, son 24 saatte 9 kişinin öldüğünü bildiriyor.





08.05 : Afrika ülkesi Gabon'da corona virüsün yayılmasına yol açtıklarından şüphelenilen pangolin ile yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı. Orman ve Su Bakanı Lee White, nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu belirterek yasağa uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.

Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

Gabon'da 21 insana corona virüs bulaştı, bir hasta Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

07.45 : Cesetlerin apartmanlardan iplere sarılarak indirildiği Sri Lanka'da altı büyük şehirde iki haftalığına ilan edilen sokağa çıkma yasağı, iki hafta daha uzatıldı.

Söz konusu önlem, yakın zamanda Güney Kore'den ülkeye gelen 34 yaşındaki bir kişiye uygulanan testin pozitif çıkması üzerine alındı.

Sri Lanka'da 176 corona virüs tanısı konuldu, beş can kaybı var.

05.30 : Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da corona virüs vaka sayısı 100 bini geçti. Sayıları Alman Robert Koch Enstitüsü'nden farklı bir yöntem kullanarak toplayan üniversite, Pazar gecesi itibarıyla Almanya'da 100 bin 123 kişinin enfekte olduğunu bildirdi. Almanya'da toplam ölüm sayısı 1584.

04.25 : Çin'le birlikte salgını durdurmayı başaran Güney Kore'de, 29 Şubat'tan bu yana ilk kez bir günde 50'den az vaka görüldü. 47 insana corona virüs teşhisi konulurken, ölü sayısı üç artışla 186'ya ulaştı.

WUHAN'DA TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR





03.30 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde 39 yeni vaka tespit edildi, bir hasta hayatını kaybetti. Virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'da ise yüz yüze alışverişin engellenmesi için konulan sokak bariyerleri kaldırıldı, tren seferleri yeniden başlıyor.

8 Nisan Çarşamba gününden itibaren Wuhan kentinde 100 kadar yolcu treni yeniden hizmete giriyor. Normal tarife uyarınca hizmete başlayacak olan trenler Shanghai, Shenzhen, Hangzhou gibi şehirlere ve Hubei eyaletinin diğer kentlerine yolcu taşıyacak.

KAPLAN CORONA VİRÜSE YAKALANDI





03.25 : New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda, corona virüs ortaya çıktı.

4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine Covid-19 testi yapıldı.

Kaplanla aynı yerde bulunan diğer üç kaplan ile üç aslanda da bazı virüs semptomları görüldü ancak tüm hayvanların durumu iyi.

Yetkililer, Nadia'ya semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüsün bulaşmış olabileceğini söylüyor.

Amerikan medyası, ülkede bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Covid-19 vakası rapor edilmediğini bildiriyor.

Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında corona virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu yok.

02.55 : Meksika'da bir günde 253 corona virüs testi pozitif sonuç verdi ve vakalar 2 bin 143'e yükseldi. Son 24 saatte can kayıpları 15 artışla 94'e çıktı.

Bir başka Orta Amerika ülkesi Guatemala ise, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin her uçağa 25'er kişi bindirilmesini istedi.

02.00 : ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki ölümlerin düşüşe geçmesinin güzel bir sinyal olduğunu söyledi.

Federal hükümetin New York'a 600 bin N95 maskesi göndereceğini belirten ABD lideri, şimdiye kadar ülke çapında 1 milyon 670 bin ABD'linin test edildiği bilgisini verdi.

00.45 : Karayiplerdeki ülkesi Haiti'de corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. 55 yaşındaki erkek hastanın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Haiti'de şimdiye kadar 21 vaka teşhis edildi. Gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Haiti'nin nüfusu 10 milyonu aşıyor.

ÖZÜR DİLEYİP KOLTUĞUNU BIRAKTI





00.10 : Sokağa çıkma yasağına uymayan İskoçya Başbakanı’nın sağlık konusundaki başdanışmanı istifa etti. İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Dr. Catherine Calderwood, ailesiyle birlikte ikinci evlerini ziyaret ettiği için polis tarafından uyarıldıktan sonra koltuğunu bıraktı.

Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Pazar günü öğlen saatlerinde özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

İskoç hükümeti geçen ay, İskoçya kırlarında ikinci evleri olanların izolasyona girmek için bölgeye gitmesini eleştirmiş, bunu 'sorumsuzca bir davranış' olarak adlandırmıştı.

Scottish Sun, Calderwood'un ikamet ettiği Edinburgh'daki evine arabayla bir saat uzaklıkta olan Earlsferry'deki ikinci evinin yakınlarında ailesiyle golf oynarken görüntülendiğini aktarıyor.

Pazar öğlen konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Calderwood "Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İskoç İşçi Partisi Sağlık Sözcüsü Monica Lennon ise hükümetin halka örnek olması gerektiğini söyleyerek Dr. Calderwood'u istifaye davet etti. Pazar akşam saatlerinde Calderwood'un istifa ettiği açıklandı.