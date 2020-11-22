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22.11.2020 - 23:12 | | AA

Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 157 yeni vaka görüldü.

Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 13 bin 157 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 732'e ulaştı. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 157 artışla 2 milyon 140 bin 208'e çıktı. 

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 13 bin 585 kişiden 2 bin 69'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14 oldu.

 

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