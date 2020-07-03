MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Fransa'da yeni Başbakan belli oldu!
ABONE OL
03.07.2020 - 13:52 | | AA

Son dakika... Fransa'da yeni Başbakan belli oldu!

Son dakika haberine göre, Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından Başbakanlık görevine Jean Castex atandı.

Son dakika... Fransa'da yeni Başbakan belli oldu!

Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından Başbakanlık görevine Jean Castex atandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Castex'in Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.

Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yönetmek için nisanda Macron tarafından görevlendirilmişti.

2008'de ülkenin güneyindeki Prades semtinin belediye başkanlığını yapan Castex, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2011 ve 2012'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Elysee Sarayı sabah saatlerinde Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğunu, istifanın kabul edildiğini duyurmuştu.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır Philippe'in istifası bekleniyordu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti!
Pilav gününde koronavirüs herkese bulaştı!Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim (lise) ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Burada evi olana talih kuşu kondu

Burada evi olana talih kuşu kondu

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da!

Sıradaki Haber