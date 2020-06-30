Son dakika... Fransa'nın başkenti Paris'te alarm

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün büyük bir panik yaşandı.

İş merkezlerinin bulunduğu La Defense semtindeki bir alışveriş merkezinde silahlı bir erkeğin bulunduğu yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi.

Bölgeye gelen yüzlerce polis, Les Quatre Temps adlı alışveriş merkezini tahliye etti.

Dakikalar sonra yapılan açıklamada, kontroller sonucu şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve operasyonun bittiği duyuruldu.