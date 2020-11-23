Son dakika... Gizli buluşma açığa çıktı! Netanyahu Suudi Arabistan'da...

İsrail ordu radyosu, Suudi Arabistan'da hafta sonu gerçekleşen gizli buluşmayı dünyaya bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pazar günü başkent Riyad'da bir araya geldi.

Buluşmanın fotoğrafları Kraliyet tarafından servis edilirken, görüşmede üçüncü bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail ordu radyosunun haberine ilişkin henüz Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yok. Ancak Netanyahu'nun basın danışmanı Topaz Luk, Suudi Arabistan'daki gizli buluşmayı dolaylı olarak doğruladı.

Luk, Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği yönündeki haberlerin ardından Twitter hesabından "İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan Netanyahu barış yapıyor" mesajını paylaştı.

Birkaç saat sonra ise İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant Netanyahu'nun Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la gizlice görüştüğünü doğruladı.Bakan Gallant, gazetecilerin sorusu üzerine "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor" dedi.

Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi Suudi bir danışman, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, sır gibi tutulan görüşmede İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve İran başta olmak üzere birçok meseleyi ele aldıklarını söyledi. Danışman birkaç saat süren görüşmede önemli bir anlaşmaya varılmadığını da kaydetti.

Suudi Arabistan tarafı ise, görüşmeyi yalanlıyor. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Twitter hesabından "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerinin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor. Böyle bir toplantı meydana gelmedi. Sadece ABD ve Suudi yetkililer toplantıda hazırdı" mesajını paylaştı.

UÇAĞIN ROTASI PAYLAŞILDI

İsrail basınında, Netanyahu ve İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen'in Suudi Arabistan'a seyahat için kullandığı uçağın rotası paylaşıldı.

Haberde uçağın yerel saatle 17.00'de Tel Aviv'den hareket ettiği ve beş saat sonra da tekrar İsrail'e döndüğü belirtildi.

Donald Trump döneminde İsrail'in istediği her şeyi veren ve Ortadoğu'yu alev topuna çeviren ABD, son olarak Tel Aviv yönetimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalanmasını sağlamıştı.

İsrail medyası, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağını yazmıştı.