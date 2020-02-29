MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'deki saldırıyı kınadı
ABONE OL
29.02.2020 - 01:10 | | AA

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'deki saldırıyı kınadı

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'deki saldırıyı kınadı

Bakan Pompeo, İdlib’de Rusya destekli Esed rejimi tarafından Türk askerine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan saldırıyı "aşağılık ve utanmaz" olarak tanımlayan ve ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için Türkiye devletine taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD bu saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınamaktadır." mesajını verdi.

"Saldırılar sona ermeli"

Pompeo, ayrıca Esed rejimi ve destekçilerini İdlib'de sürdürdükleri saldırıları durdurmaya çağırarak, "Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın bu eylemleri, Suriye'nin kuzeyinde ateşkes sağlanmasını doğrudan engelliyor. Saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi'nin (UNSCR) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm geliştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber, ABD olarak "rejim ve Rus vahşetini" önlemeye ve İdlib'deki insani acıyı hafifletmeye çalışmak adına Türkiye ile irtibat içinde olduklarını belirten Pompeo, Türkiye'ye destek olmak adına seçenekleri gözden geçirdiklerini bildirdi.

Pompeo, İdlib de dahil olmak Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi ve Esed rejimini UNSCR kararına tam olarak uyuncaya kadar uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını kaydetti.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başladı mı? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başladı mı? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

NATO 4. ve 5. madde nedir?

NATO 4. ve 5. madde nedir?

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Sıradaki Haber