MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: ABD'den kritik Libya açıklaması: Rusya'nın gönderdiği uçaklar...
ABONE OL
04.06.2020 - 18:44 | | DHA

Son dakika haberi: ABD'den kritik Libya açıklaması: Rusya'nın gönderdiği uçaklar...

Gelen son dakika haberlerine göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından ABD'den Libya açıklaması geldi. ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

Son dakika haberi: ABD'den kritik Libya açıklaması: Rusya'nın gönderdiği uçaklar...

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından ABD'den Libya açıklaması geldi. ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

AFRICOM: RUSYA LİBYA'YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM)Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya’nın Libya’ya uçak sevk ederek Hafter’e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmulştu. Yapılan açıklamada uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye’de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya’ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya’dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’nin işaretleri bulunmaktaydı.Suriye’deki Khmeimin Hava Üssü’ne intikten sonra, MiG 29’lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye’de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya’da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya’daki Al Jufra Hava Üssü’ne teslim edilmişti.

Beştepe'de Libya zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Sarrac ise yaptığı açıklamada, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Sıradaki Haber