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18.05.2020 - 01:41 | | AA/DHA

Son dakika haberi: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi saldırıya uğradı

Gelen son dakika haberlerine göre; İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneyinde bir geminin saldırıya uğradığını duyurdu.

Son dakika haberi: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi saldırıya uğradı

 

UKMTO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırının Aden Körfezi açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

Geminin kimliği ve saldırıya ilişkin bilgi verilmezken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yemen medyasında yer alan haberlerde, saldırıya uğrayan geminin İngiliz Stolt şirketine ait olduğu ve saldırının korsanlar tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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