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22.03.2020 - 21:50 | | AA

Son dakika haberi: Almanya'yı şoke eden corona virüs gelişmesi! Merkel karantinada...

Gelen son dakika haberine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son dakika haberi: Almanya'yı şoke eden corona virüs gelişmesi! Merkel karantinada...

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
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