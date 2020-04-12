MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan son gelişmeler!
ABONE OL
12.04.2020 - 18:17 | | AA / DHA / İHA

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan son gelişmeler!

Yeni tip corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı. Corona virüse dair son dakika haberi gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan son gelişmeler!

Corona virüs en çok hangi ülkeleri etkisi altına aldı. Corona virüs aşısındaki gelişmeler neler? Gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

17.55: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı.

17.10: ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi.

16.10: İngiltere'de ölü sayısı 657 artışla 8 bin 937'den 9 bin 594'e yükseldi. Birleşik Krallık'ta ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612 olarak açıklandı. Yalnızca İngiltere'de 9 bin 594 kişi yaşamını yitirirken, İskoçya’da 566, Galler’de 369 ve Kuzey İrlanda’da 118 hayata gözlerini yumdu.

15.30: Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ancak Johnson'ın hemen işe dönmeyeceği bildirildi. Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde geçen Pazar'dan beri Covid-19 tedavisi görüyordu.

    Eski sevgilisinin penceresini taşlayan Büşra annesini de bıçakladıAnkara'nın Mamak ilçesinde Büşra G. (18), eski sevgilisi Seyfullah K.’nin (23) oturduğu binanın önüne giderek, penceresini taşladı. Büşra G., kendisine engel olmak için aşağı inen, eski sevgilisinin annesi Fadime K.'yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Bugün Ölü sayısı ve vaka sayısı kaça yükseldi, kaç test yapıldı?

    12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Bugün Ölü sayısı ve vaka sayısı kaça yükseldi, kaç test yapıldı?

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Fütürist Tarhan: Genetik ve Nanoteknoloji alanlarında seferberlik ilan edilecek"

    Fütürist Tarhan: Genetik ve Nanoteknoloji alanlarında seferberlik ilan edilecek"

    Sıradaki Haber