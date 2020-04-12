Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan son gelişmeler!
Yeni tip corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı. Corona virüse dair son dakika haberi gelmeye devam ediyor.
Corona virüs en çok hangi ülkeleri etkisi altına aldı. Corona virüs aşısındaki gelişmeler neler? Gelişmeleri anbean aktarıyoruz.
17.55: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı.
17.10: ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi.
16.10: İngiltere'de ölü sayısı 657 artışla 8 bin 937'den 9 bin 594'e yükseldi. Birleşik Krallık'ta ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612 olarak açıklandı. Yalnızca İngiltere'de 9 bin 594 kişi yaşamını yitirirken, İskoçya’da 566, Galler’de 369 ve Kuzey İrlanda’da 118 hayata gözlerini yumdu.
15.30: Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ancak Johnson'ın hemen işe dönmeyeceği bildirildi. Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde geçen Pazar'dan beri Covid-19 tedavisi görüyordu.