Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan son gelişmeler!

Corona virüs en çok hangi ülkeleri etkisi altına aldı. Corona virüs aşısındaki gelişmeler neler? Gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

17.55: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı.

17.10: ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi.

16.10: İngiltere'de ölü sayısı 657 artışla 8 bin 937'den 9 bin 594'e yükseldi. Birleşik Krallık'ta ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 612 olarak açıklandı. Yalnızca İngiltere'de 9 bin 594 kişi yaşamını yitirirken, İskoçya’da 566, Galler’de 369 ve Kuzey İrlanda’da 118 hayata gözlerini yumdu.

15.30: Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ancak Johnson'ın hemen işe dönmeyeceği bildirildi. Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde geçen Pazar'dan beri Covid-19 tedavisi görüyordu.