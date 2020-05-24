Son dakika haberi: Corona virüsün en son ulaştığı ülkeden çok iyi haber geldi!

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü operasyonla yakalandı. Bir şüpheli ise aranıyor.