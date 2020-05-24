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24.05.2020 - 19:55 | | AA

Son dakika haberi: Corona virüsün en son ulaştığı ülkeden çok iyi haber geldi!

Gelen son dakika haberine göre; Avrupa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Son dakika haberi: Corona virüsün en son ulaştığı ülkeden çok iyi haber geldi!

 

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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