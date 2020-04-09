MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Dünya genelinde 330 bin kişi corona virüsü yendi!
ABONE OL
09.04.2020 - 04:58 | | AA

Son dakika haberi... Dünya genelinde 330 bin kişi corona virüsü yendi!

Gelen son dakika haberine göre; dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı.

Son dakika haberi... Dünya genelinde 330 bin kişi corona virüsü yendi!

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (48 bin 21), Almanya (46 bin 300), İran (29 bin 812), İtalya (26 bin 491), ABD (22 bin 828) ve Fransa (21 bin 254) oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Yeni Galata Köprüsü ve Unkapanı Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan kişinin kimliği kesinleşti

Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan kişinin kimliği kesinleşti

Sıradaki Haber