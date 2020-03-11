Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti

Corona virüs ile ilgili tüm dünyadan haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı pandemi olarak açıkladı. İşte tüm dünyadan gelen son dakika corona virüs haberleri...

20:13: İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.



19.58: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 21, Tunus'ta 7'ye yükseldi.



19:38: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.















Pandemi nedir?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar nedir? sorusu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması ile sorulmaya başlandı. Pandemi; Bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılan addır.