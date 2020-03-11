MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti
ABONE OL
11.03.2020 - 19:38 | | AA

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti

Son dakika haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu0. Öte yandan İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. İşte dünyadan corona virüsü ile ile ilgili gelen son bilgiler...

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti

Corona virüs ile ilgili tüm dünyadan haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiye göre Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı pandemi olarak açıkladı. İşte tüm dünyadan gelen son dakika corona virüs haberleri...

20:13: İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

19.58: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 21, Tunus'ta 7'ye yükseldi. 

19:38: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.




Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti


Pandemi nedir?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar nedir? sorusu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması ile sorulmaya başlandı. Pandemi; Bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılan addır.

 

İtalya'da korkutan rakamİtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü yüzünden Okullar tatil edilecek mi? Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan okullar tatil mi açıklaması

Corona virüsü yüzünden Okullar tatil edilecek mi? Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan okullar tatil mi açıklaması

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber