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04.04.2020 - 20:54 | | AA

Son dakika haberi.. Fransa'da korkutan rakam! 7 bin 500'ü aştı

Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

Son dakika haberi.. Fransa'da korkutan rakam! 7 bin 500'ü aştı

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 267 artışla 68 bin 605'e ulaştığını açıklayan Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 176 artışla 6 bin 838'e ve iyileşen kişi sayısının 15 bin 438'e çıktığını aktardı.

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 441 artarak 5 bin 532'ye, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 28'e yükseldiğini, böylece toplam ölü sayısının 7 bin 560'a ulaştığını belirtti.

Can kayıplarının 13'ünün Fransa'nın deniz aşırı topraklarında olduğunu ifade eden Salomon, maske kullanımı konusunda halka değil sağlık çalışanlarına ve riskli gruplarda bulunanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda.

 

 

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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