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25.05.2020 - 14:23 | | İHA

Son dakika haberi: İki ülkede şok! Çekirgeler istila etti

Son dakika gelen habere göre; Hindistan’da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini de çekirge sürüleri istila etti.

Corona virüsle mücadele eden Hindistan, son 27 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor. İran ve Pakistan’dan gelen çekirge sürüleri ülkenin kuzey batısındaki Racastan ve Madya Pradeş eyaletini istila etti. Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.

Hindistan’ı ilk kez Aralık 2019’da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinden oldukça etkilenen tarım sektörü çekirge istilası sonrası daha büyük ekonomik kayıplar yaşadı.

Hindistan’da eyaletin tarım birimleri çekirge istilasına Drone’lar ile kimyasal ilaçlamayla müdahale ediyor.

ÇEKİRGE SÜRÜLERİ DUBAİ'Yİ İSTİLA ETTİ

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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