MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Komşu'da korkutan deprem!
ABONE OL
12.03.2020 - 18:37 |

Son dakika haberi... Komşu'da korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre AFAD, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Komşu'da korkutan deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre; 18:10'da meydana gelen depremin derinliği 15.00 km olarak duyuruldu.

İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulunduİstanbul Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber