12.03.2020 - 18:37 |
Son dakika haberi... Komşu'da korkutan deprem!
Gelen son dakika haberine göre AFAD, Yunanistan'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulunduİstanbul Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.