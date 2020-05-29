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29.05.2020 - 21:31 | | DHA

Son dakika haberi: Libya'da sıcak gelişme! Kontrol sağlandı...

Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu.

Son dakika haberi: Libya'da sıcak gelişme! Kontrol sağlandı...

 

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu. UMHnin ilerleyişinin, Haftere bağlı savaşan Wagner ve Cancavid birliklerinin geri çekilmesiyle kolaylaştığı ifade edildi.

HAFTER'E BAĞLI MİLİSLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftere bağlı milisler geri çekildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı demişti.

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