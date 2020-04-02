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02.04.2020 - 19:53 | | AA

Son dakika haberi... NATO, corona virüsün uzun vadedeki etkilerini görüşmek için toplanacak

Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Son dakika haberi... NATO, corona virüsün uzun vadedeki etkilerini görüşmek için toplanacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ittifakın müttefiklerini Kovid-19'la mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.

NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.

Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

 

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