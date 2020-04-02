02.04.2020 - 19:53 | | AA
Son dakika haberi... NATO, corona virüsün uzun vadedeki etkilerini görüşmek için toplanacak
Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Stoltenberg, ittifakın müttefiklerini Kovid-19'la mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.
NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.
Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.