MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: Trump duyurmuştu! ABD ASA'dan resmen çekildi
ABONE OL
23.05.2020 - 00:15 | | AA

Son dakika haberi: Trump duyurmuştu! ABD ASA'dan resmen çekildi

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD yönetiminin, taraflar arasında silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına yönelik resmi bildirimi yaptığı açıklandı.

Son dakika haberi: Trump duyurmuştu! ABD ASA'dan resmen çekildi

 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, 6 ay yürürlükte olmak üzere cuma gününden itibaren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurdu.

Başkan Donald Trump'ın takip ettiği ulusal güvenlik stratejisi kapsamında daha önce yapılan tüm anlaşmaları yeniden gözden geçirdiklerini belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanın da belirttiği gibi, ABD, yapılan anlaşmaları bugünün gerçeklikleri doğrultusunda gözden geçirmeli ve ABD'nin çıkarına olup olmadığını değerlendirmelidir. Müttefiklerimiz ve kilit ortaklarımızdan gelen bilgiler ışığında ve yaptığımız dikkatli değerlendirmeler sonucunda Açık Semalar Anlaşması'na taraf kalmanın artık ABD'nin çıkarına olmadığı belli olmuştur."

Öte yandan Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uyması durumunda aldıkları ayrılma kararını tekrar gözden geçirebileceklerini bildirdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
NATO'dan Rusya'ya ASA'ya uyma çağrısı

ABD'nin çekilme kararı

ABD Başkanı Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD'ye 'anlaşmaya dön' çağrısı
İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram namazı (yarın) ne zaman saat kaçta kılınacak? - 24 Mayıs İl il Bayram Namazı saatleri - İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Bayram namazı (yarın) ne zaman saat kaçta kılınacak? - 24 Mayıs İl il Bayram Namazı saatleri - İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Arefe günü (bugün) marketler açık mı, hangi saatlerde çalışacak? 23 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Arefe günü (bugün) marketler açık mı, hangi saatlerde çalışacak? 23 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

Sıradaki Haber