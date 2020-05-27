MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: Trump'la ilgili bomba iddia! Tüm askerleri çekecek
ABONE OL
27.05.2020 - 00:12 | | AA

Son dakika haberi: Trump'la ilgili bomba iddia! Tüm askerleri çekecek

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu konuda planlama yaptığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Trump'la ilgili bomba iddia! Tüm askerleri çekecek

 

New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda brifing vereceği ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın kasımdan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi.

Hoffman, detay vermedi

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre temmuza kadar Afganistan'daki asker sayısının 8 bin 600'e çekilmesi planının devam ettiğini vurguladı.

Hoffman, yeni bir planlama olup olmadığı konusunda veya Pentagon'un Trump'a vereceği brifingde nasıl bir öneride bulanacağına dair herhangi bir detay vermeyeceğini ifade etti.

Manisa'da aynı kişiye ait iş yerlerine saldırdıManisa'nın Turgutlu ilçesinde İ.S.'ye ait spor mahağazı ile ofisi, kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle her iki iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi illerde seyahat yasağı devam ediyor? Seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi nasıl ve nereden alınıyor?

Hangi illerde seyahat yasağı devam ediyor? Seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi nasıl ve nereden alınıyor?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Son dakika... 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

Son dakika... 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

Sıradaki Haber