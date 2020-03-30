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30.03.2020 - 01:42 | | AA

Son dakika haberi: Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: 30 Nisan'a kadar uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı. Trump ayrıca 'Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz' açıklamasında da bulundu.

Son dakika haberi: Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: 30 Nisan'a kadar uzatıldı

 

Trump, Beyaz Saray'da covid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Kovid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

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