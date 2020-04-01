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01.04.2020 - 21:58 | | AA

Son dakika haberi: Trump'tan İran'a sert tehdit! 'Saldırırsan bedeli ağır olur'

Gelen son dakika haberine göre; ABD ile İran arasında gerilim yine yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD askerlerine bir saldırı planladığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı.

Son dakika haberi: Trump'tan İran'a sert tehdit! 'Saldırırsan bedeli ağır olur'

 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik uyarıda bulundu.

Açıklamasında Trump, "Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullandı.

Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı.

Dünya genelinde etkisi hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da gündemi belirlerken, ABD yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Ocak ayı başında ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi hedef almış, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran da ABD'nin Irak'taki bazı üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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