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16.04.2020 - 01:28 | | AA

Son dakika haberi: Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: Zirveyi geçtik...

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Trump, 'Corona virüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor.' açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: Zirveyi geçtik...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. "Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor." dedi.

Trump, ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileri ile görüştüklerini ve bu konuda yarın bir açıklama yapacaklarını belirterek, "Bazı eyaletler, 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." diye konuştu.

Virüs salgınından önce ABD ekonomisinin tarihinin en iyi günlerini yaşadığını belirten Trump, "Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu." ifadesini kullandı.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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