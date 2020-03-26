Son dakika haberleri | Bildiğiniz her şeyi unutun! Coronavirüs bebek ve çocuklara...

Bugün sonunda yeryüzünde corona virüsün bulaştığı insanların sayısı yarım milyonu yüksek ihtimalle geçecek, şu anki rakam 471 bin. Test sayılarının artırılmasıyla her gün yaklaşık 35 bin vaka belirleniyor. Can kayıpları ise dün 20 bini aştı, yeryüzünde şu anda yaklaşık 15 bin durumu kritik olan hasta var. Dünyadaki 198 ülke ve bölgeyi büyük bir sınavdan geçiren salgına dair tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.

20.00 : Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.

19.53 : Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

19.34 : Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 500 bini aştı.

19.28 : Ürdün'de corona virüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapse varan cezalar verileceği duyuruldu.

19.26 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 corona virüs vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

19.20 : Lübnan hükümeti, corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede 19.00-05.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.



18.43 : Kazakistan'da corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

18.21 : İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin corona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.

18.05 : Suudi Arabistan'da corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.

18.02 : Ermenistan'da corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.



17.40 : Kazakistan'da ilk corona virüs kurbanı kayıtlara geçti.

17.35 : Corona virüs salgınının ABD ekonomisine ilk somut etkisi ortaya çıktı, bir haftada üç milyonu aşkın Amerikalı işsizlik yardım başvurusunda bulundu.

Krizin en ağır vurması beklenen alanlardan biri istihdam piyasasıydı ve rakamlar bugün açıklandı. 3 milyonluk 280 binlik başvuru sayısı, 1982 yılındaki son rekorun dört katı.

ABD'de bir önceki hafta aynı başvuruyu yapanlar ise, 282 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Reuters’ın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre, ABD’deki işsizlik yardımı başvurularının 1 milyona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Hatta bu sayının 4 milyona kadar çıkabileceği yönünde tahmin yapanlar da var.

Haftalık işsizlik başvurularındaki bu keskin artış ise corona virüsü salgınının ülke ekonomisinde yol açtığı hasarın önemli bir göstergesi.





İşsizlik yardımı başvuruları genelde işten çıkarmaların da hızını yansıtıyor. Bundan sonraki süreçte de ABD ekonomisi resesyona doğru ilerlerken işten çıkarmaların daha da hızlanacağı tahmin ediliyor.

Salgın en çok restoranlar, oteller, sinemalar, spor salonları ve havayollarını olumsuz etkiledi. Otomobil satışları da hızla gerilerken otomobil üreten bazı şirketler fabrikalarını kapatıyor. Çok sayıda işveren, kredi ödemeleri ve diğer sabit masrafları karşılayabilmek için personelinin bir bölümünü işten çıkarıyor.

Kimi ekonomistler, işsizlik oranlarının yüzde 13’e yaklaşabileceği senaryosunu dile getiriyor. 2009’da sona eren büyük mali krizde işsizlik oranı en fazla yüzde 10’a çıkmıştı.

Salgın ABD’de yayıldıkça ekonomik çöküş de aniden oldu. Daha Şubat ayında işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5’e kadar gerilemişti. Ekonomide de istikrarlı bir büyüme seyri izleniyordu. Ekonomistler bu yılın Nisan-Haziran ayları arasındaki çeyrekte ülke ekonomisinin tarihindeki en hızlı daralmayı yaşayabileceğini, daralmanın oranının yüzde 30’a kadar çıkabileceğini söylüyor.

17.10 : Ermenistan'da Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 72 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiği ülkede, 290 vaka tespit edilmiş durumda.

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Ermenistan, Kafkasya'da corona virüsün en çok görüldüğü ülke.

16.50 : Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe’ye bağlı dağlık Şahin (Echinos) köyü topyekün karantina altına alındı.

3 bin nüfuslu Şahin köyünde corona virüse yakalanan iki kişinin ölmesi ve 12 kişide virüs tespit edilmesi üzerine tüm bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yunan vatandaşı Müslümanların yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken; gıda ve ilaç gibi elzem ihtiyaçlar ordu tarafından karşılanmaya başlandı.

16.10 : Hollanda'daki corona virüs vakaları 1019 artışla 7 bin 431'e çıkarken, son 24 saatte 78 hasta hayatını kaybetti. Avrupa ülkesinde şimdiye kadar gerçekleşen ölümler 434'e ulaştı.

16.05 : İtalya'da salgından en kötü etkilenen bölge olan kuzeydeki Lombardia'da Perşembe günü vakaların 2500'e çıkması, yerel yönetimi kaygılandırdı.

Vali Attilio Fontana, "Bugünkü sayılar maalesef kötü. Önceki günlere göre kıyasla bir artış söz konusu" dedi.

16.00 : Güney Kore corona virüs vakalarını izleyebilmek için yurt dışından gelenlerin telefonlarına bir uygulama yüklemesini zorunlu kıldı, aksi tadirde vatandaşlar hakkında yasal işlem yapılacağı, yabancıların ise sınır dışı edileceği açıklandı.

Söz konusu uygulamayı cep telefonlarına indiren kişiler, belirtilerini günlük olarak uygulamaya giriyor, yetkililer de uygulama üzerinden vakaları takip ediyor.

Ülkeye gelen yabancılar da 14 günlük tecrit uygulamasını yerine getirmek zorunda.

Hükümet sınırlarını açık tutmakta kararlı görünüyor ancak bu riski de beraberinde getiriyor.

Bugün ülkedeki 100 yeni vakanın yarısından fazlasının yurt dışından gelen kişiler olduğu açıklandı. Avrupa’dan ülkeye gelen herkese corona virüs testi uygulanıyor, ABD’den gelen kişilerle ilgili de kurallar sıkılaştırıldı.

15.15 : Avrupa'da corona virüsün en çok görüldüğü beşinci ülke olan İsviçre'de vakalar 11 bin 478'e yükseldi. Can kayıpları ise 169.

14.40 : Hollanda'da resmi yetkililerin risk grubunda olmadıklarını söylediği çok sayıda çocuk ve gencin, corona virüs nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açlıklamaya göre, 0 - 4 yaş arasındaki 23 çocuk Covid-19 nedeniyle hastalandı. Bunlardan 10'u hastanede tedavi altına alındı.

RIVM'ye göre, Hollanda'da 5 - 9 yaş arasındaki 6 çocuk, 10 - 14 yaş arasındaki 30 çocuk ve 15 - 19 yaş aralığındaki 42 gençte virüs tespit edildi. Virüs saptanan toplam 101 çocuk ve gencin bir bölümü hastaneye kaldırıldı.

14.35 : Fotoğraf bugün Myanmar'ın başkenti Yangon'da Reuters foto muhabiri Myat Thu Kyaw tarafından çekildi. Bir kafe çalışanı, müşterileri içeri girmeden dezenfekte ediyor.





14.10 : The Guardian muhabiri Helena Smith, Yunanistan'da 46 yaşındaki muvazzaf bir subayın Dedeağaç'ta corona virüsten yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Yunan medyası ise, ölen askerin İskeçe'den Dedeağaç'taki hastaneye nakledildiğini ve bir rahatsızlığının bulunmadığını aktarıyor. 23 can kaybının kayıtlara geçtiği Yunanistan'da 821 tanı konulmuş durumda.

13.55 : Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa ofisi, İtalya'daki corona virüsü enfeksiyon oranının düşmesinin 'cesaret verici işaretler' olarak değerlendirilebileceğini ancak en kötü durumun geçip geçmediğini söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.

13.35 : Salgının önüne geçemediği için NATO'dan yardım isteyen İspanya'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 655 insanın daha yaşamını yitirmesiyle can kayıpları 4 bin 89'a çıktı. Bir önceki gün ölü sayısı 738 olarak kayıtlara geçmişti.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı ülkede, vakalar da 8 bin 578 artışla 56 bin 188'e fırladı.

13.20 : ABD Senatosu, corona virüs salgını için hazırlanan 2 trilyon dolarlık rekor büyüklükteki destek paketini onayladı. Bu, ABD tarihindeki en büyük ekonomik destek paketi.

Paketin içeriği şu şekilde:

Amerikalılara kişi başına 1.200 dolar ve çocuk başına 500 dolar ödeme yapılacak

İşsizlik maaşı serbest çalışanlar ile kısa dönem sözleşmeli çalışanları da kapsayacak şekilde genişletildi

Hava yolları sektörüne kredi de dahil olmak üzere işletmelere 500 milyar dolarlık fon sağlanacak

Küçük işletmelere destek için 350 milyar dolarlık kredi sağlanacak

Pandemiyle savaşan hastanelere ve sağlık kuruluşlarına 100 milyar dolar kaynak aktarılacak

Paketin Temsilciler Meclisi’nde Cuma günü kabul edilmesi bekleniyor. Anlaşama Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerin ardından geldi.

1000’den fazla insanın hayatını kaybettiği ABD'nin dünya genelinde salgının yeni merkezi olması bekleniyor.

13.10 : Avrupa Parlamentosu bugün corona virüsün yol açtığı ekonomik tahribatı görüşmek üzere toplandı.





Milletvekillerinin arasına mesafe konulan söz konusu zirvede, İtalyan temsilci Silvia Sardone'nin maskeyle oturuma katıldığı görüldü.

13.00 : Tayland’da en az 30 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan edildi. BBC muhabiri Jonathan Head, alınan kararla hükümetin askıya alınıp ülkenin 2015'teki darbeyle iktidara gelen Başbakan Prayuth Chan-ocha liderliğindeki bir komisyon tarafından yönetilmesi anlamına geldiğini bildiriyor.

Kararla, yurt dışından ülkeye ziyaretçilerin girmesi yasaklanıyor ve Başbakan'a ülke içinde seyahat kısıtlamaları getirme, toplanmaları yasaklama ve vatandaşları eve kapatma yetkisi veriyor.

Karar, Başbakan’a basını kontrol etme anlamında geniş yetkiler tanıyor. General Prayuth sosyal medyada 'çarpıtılmış bilgi' paylaşanlara karşı yasal işlem başlatacağı uyarısında da bulundu.



2014 yılındaki darbeye liderlik eden Başbakan’ın kendisine verilen yetkilerin ne kadarını kullanmaya niyetli olduğu bilinmiyor. Başkent Bangkok’ta sokaklarda ve gıda pazarlarında pek çok insan görülse de, kamusal yaşamın çoğu askıya alınmış durumda. Şimdilik, hükümet büyük ekonomik tahribata yol açacağı endişesiyle daha sıkı önlemler getirmekte isteksiz.





Bangkok’taki gece kulüplerinin kapanmasıyla pek çok insan kırsala doğru yola çıktı, bu da otobüs terminallerinin dolmasına ve muhtemelen bu kişilerin virüsü beraberlerinde götürmelerine yol açtı.

Şu an enfekte olmuş kişi sayısı 934. Ancak bir hastanedeki doktorlar daha sıkı önlemler alınmazda 30 gün içerisinde 7.000 kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

General Prayuth’un liderliği son bir yılda etkisiz ve hayal gücünden yoksun olmakla eleştiriliyordu. Şimdi bütün karar mekanizması kendi elinde toplandı, Tayland’ın corona virüsle ne kadar iyi başettiğine bağlı olarak ya övgüyü kabul edecek ya da suçu.

12.40 : İran'da can kayıpları 157 artışla 2 bin 234'e yükseldi. Şehirler arası seyahat yasağının bugün uygulanmaya başlandığı İran'da vakalar da 2 bin 389 artışla 29 bin 406 oldu.

12.35 : Romanya'da Sağlık Bakanı Victor Costache, corona virüs salgınının durdurulamaması üzerine istifa etti. 17 hastanın yaşamını yitirdiği Balkan ülkesinde 906 test pozitif çıktı. 16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Romanya'da Costache'ın yerine yardımcısı Nelu Tataru atandı.

12.20 : Uçak takip sitesi Flightradar, corona virüs salgınıyla birlikte Avrupa hava trafiğinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Tüm kıtanın üzerini kaplayan uçakların göründüğü tarih, 18 Aralık 2019. 25 Mart tarihindeki veriler ise, söze gerek bırakmıyor.





10.30 : Rusya hükümeti, kendi ülkelerine dönmek isteyenleri taşıyacak uçaklar hariç, tüm dış hat uçuşları 27 Mart'tan itibaren durduracağını açıkladı.

Rusya'da şu ana kadar 658 corona virüs vakası tespit edildi. Moscow Times'a göre virüs nedeniyle hayatını kaybeden üç kişi var.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in verdiği emre göre, tüm kamu çalışanları da yarından itibaren uzaktan çalışacak.

Ülkede cumartesiden itibaren bir hafta boyunca hayati sektörler dışında iş kolları çalışmaya bir hafta ara verecek. Ülkede yaşlı ve hastalara evlerinde durmaları uyarısı da yapılmıştı.

Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık süresini uzatmasını sağlayacak anayasa referandumunu da ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı. Referandumun 22 Nisan'da yapılması planlanmıştı.





10.00 : Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda corona virüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde corona virüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda’da corona virüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM’nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.

Birlik açıklamasında, "Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda corona virüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz" denildi.

08.55 : ABD Savunma Bakanı Mark Esper, tüm asker ve sivil personel ile ailelerinin yurt dışı intikal ve seyahatlerini iki aylığına askıya aldı. Söz konusu karar yaklaşık 90 bin askeri etkileyecek ve tatbikatlar da ertelenecek.

Öte yandan, ilk kez Pentagon binasında görevli bir askerde corona virüse rastlandı.





08.45 : Nevruz Bayramı seyahatleri nedeniyle ikinci bir salgın dalgasından korkan İran'da, şehirler arası seyahat yasağı bugün başladı.

ABD'DE CAN KAYIPLARI 1000'İ GEÇTİ

05.40 : ABD'de corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Her gün en az 10 bin insanın virüs kaptığının belirlendiği ülkedeki vakalar 68 bini geçerken, üçüncü sıradaki ABD kısa sürede İtalya ve Çin'i geçerek ilk sıraya yerleşecek.





ABD'liler, salgının başlangıcından bu yana çılgın gibi silahlanıyor. California eyaletine bağlı Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, silah mağazalarının kapatılmasını istedi.

Şerif Villanueva, "Bu, silah satışlarının yasaklanması konusu değil ancak herkesin panik içinde silah satın alması kendi içinde başka sorunları tetikliyor" dedi.

Florida'da da ise, 42 kişide grip benzeri belirtiler görüldüğünün öğrenilmesi üzerine Şili’den gelen turistik gemi paniğe yol açtı. Toplamda 1200 yolcunun bulunduğu Zaandam isimli gemideki yolcu ve mürettebatlar testten geçiriliyor.

05.30 : Afrika ülkesi Mali'de ilk vakaların teşhis edilmesi üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet televizyonu, yasağın akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasını kapsadığını duyurdu.

04.10 : Güney Kore'de ise vakalar 104 artışla 9 bin 241 oldu. Her gün yaklaşık 20 bin test uygulayan ülkede 5 hastanın öldüğü bildiriliyor, can kayıpları 131'e çıktı.

03.10 : Olağanüstü hal ilan eden Yeni Zelanda'da vaka sayıları artıyor. 78 tanı daha konuldu ve Covid-19'a yakalananların sayısı 361'e ulaştı.

03.00 : Corona virüs salgınını durduran Çin, 67 yeni vaka ve altı ölüm bildirdi. Çin'deki hasta sayısı halihazırda 81 bin 285, can kaybı ise 3 bin 287.





TRUMP'A YANIT: ÖLECEK 26 BİN KİŞİYİ SİZ BELİRLEYİN

00.55 : Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında bir kez daha gazetecilerin karşısına çıkan ABD lideri Donald Trump, virüsün hızla yayıldığı New York'u zorlu haftaların beklediğini söyledi: "En sorunlu yer. Zor haftalar bekliyor. Vali Cuoma süreci iyi götürüyor. Bu zor dönemin atlatılmasına yardımcı olmak için yetkim dahilinde her çabayı gösterdiğimi bilmenizi isterim."

New York eyaletine 4 bin solunum cihazı gönderdiklerini aktaran Trump'a Vali Andrew Cuomo yanıt verdi: "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz."

New York Valisi ayrıca, gece yarısı yaptığı açıklamayla kentteki bazı sokakları trafiğe kapatacağını açıkladı. Cuomo, New York’ta salgının başlangıç yeri olan Westchester bölgesinde yavaşladığına dikkat çekerek, "Artış oranını önemli ölçüde yavaşlattık. Bu gerçek olamayacak kadar güzel bir haber" diye konuştu.

30 bini aşkın vakanın belirlendiği şehirden bir başka çarpıcı haber ise, önlükleri tükenen bazı hemşirelerin çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giymesi oldu. Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, giydikleri çöp poşetlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı: ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz."





ÇETELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

00.15 : Salgından en fazla etkilenen Güney Amerika ülkesi olan Brezilya, Devlet Başkanı 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro'nun aldığı tedbirlerin sınırlı olması nedeniyle bir süredir tencereli tavalı protesto gösterilerine sahne oluyor.

'Favela' denilen yoksul gecekondu semtlerindeki suç çeteleri ise, geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro’daki suç çetelerinin ilan ettiği yasak, akşam saat 20.00’de başlıyor. Çeteler, sosyal medyadan, "20.00’den sonra sokakta görülen herkes, bir dahaki sefere kurallara riayet etmesini öğrenecek" ve "Halk için iyi olanı istiyoruz. Eğer hükümetin duruma el atacak kapasitesi yoksa suç çeteleri mevzuya müdahil olacaktır" mesajlarını attı.

Söz konusu adım, Bolsonaro'nun adımlarını yeniden gündeme taşıdı.

00.00 : ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh şehrinde temizlik işçileri, yüz maskesi yokluğu ve tehlikeli koşullarda çalışma nedeniyle ek ödeme talebiyle greve çıktı.

Yerel bir TV kanalına konuşan grevci işçilerden Sheldon White, “Her çöp torbasına el attığımızda hayatımızı riske atıyoruz” diyerek çöpleri toplamayacaklarını ifade etti.

Kentte sokağa çıkma yasağı uygulansa da temizlik işçileri bundan muaf tutuluyor.

Pittsburgh Belediyesi ise bir açıklama yaparak temizlik işçilerine temizlik bezleri, eldiven verildiğini ve tulumlarını her gün yıkamalarının söylendiğini belirtti. WPXI-TV, işçilere Çarşamba günü ödemesinin yapıldığını, Perşembe günü işe gelmelerinin söylendiğini duyurdu.