Son dakika haberleri: Canlı Blog - Corona virüs kabusu sürüyor... Can kaybı yükseldi
Gelen son dakika haberleri ile corona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Covid-2019 200 binden fazla insana bulaştı. İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İşte yaşanan son gelişmeler...
Dünyada corona virüs ile ilgili yaşanan tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz.
20.16: Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
20:14 İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi.
20:03 İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 54 yaşında bir Türk vatandaşı bulunuyor.
19:35 Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.19:21 ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdiği belirtildi.
19:20 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bölgede sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığını duyurdu.